Star Wars: The Rise of Skywalker incluirá música de cada filme de la saga

Lucasfilm Ltd.

Se sabe desde hace tiempo que el legendario compositor John Williams planea retirarse de una galaxia muy, muy lejana, luego de completar la banda sonora de Star Wars: The Rise of Skywalker, pero su hermano insinuó recientemente que el músico de 87 años de edad planea despedirse por todo lo alto. El también músici Don Williams soltó recién algunos detalles sobre el viaje musical que supondrá la entrega final de la saga Skywalker.

Mientras hablaba en un taller de bandas sonoras de la Academy of Scoring Arts dedicado a la obra de su hermano en la película Jurassic Park a inicios de agosto, el percusionista Don Williams afirmó que John empezó a trabajar recientemente en la música de The Rise of Skywalker y que tiene "135 minutos dignos de música para componer"; lo que da una idea de cuán larga es la película.

"Hemos trabajado cuatro días y solo hemos rasguñado la superficie", dijo. "Creo que tenemos algo así como 34 minutos ya listos a este momento, pero puedo decirte que cada tema que has escuchado (en la saga) estará compilado en este último proyecto".

Williams mencionó los temas musicales de Leia, Yoda, "el fantasma" y "Darth", que probablemente se refiere a Duel of the Fates, de Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999) y The Imperial March, respectivamente, pero advirtió que su hermano "los oculta", así que tendremos que escuchar con atención la banda sonora para reconocerlos.

"Estás sentado allí viendo la película y '¡Oh, allí está!'. Hay dos barras (medida musical) con acordes y te atrapa", dijo Williams, antes de admitir que él se distrae regularmente cuando escucha un tema familiar cuando trabaja en la banda sonora.

Ejemplos previos de temas musicales ocultos incluyen la Marcha Imperial en Anakin's Theme de Star Wars Episode I: The Phantom Menace, para sugerir que Anakin Skywalker se convertiría en Darth Vader, y los acordes del Emperor's Theme dentro del tema Augie's Great Municipal Band en la misma película, sugiriendo el éxito del plan de Palpatine.

Debido a la risa escuchada en el tráiler de The Rise of Skywalker, cabe esperar que el Emperor's Theme figure de manera prominente. Williams añadió que esperan tener lista la banda sonora en septiembre.

Convenientemente, Spotify creó recientemente centro de escuchas para bandas sonoras de Star Wars y de otras franquicias de Disney.