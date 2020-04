The Rise of Skywalker llega a Disney Plus el 4 de mayo

Lucasfilm/Disney

Por primera vez las nueve películas de la saga Skywalker estarán disponibles al mismo tiempo en una plataforma de streaming, pues Disney Plus estrenará Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) dos meses antes de lo previsto, el 4 de mayo, día en el que los fanáticos celebran el llamado Star Wars Day (May the 4th).

Disney Plus preparó un tráiler con el anuncio que reúne imágenes de las nueve películas de la saga.

La saga Skywalker incluye nueve películas, todas centradas en la familia de Anakin Skywalker, sus hijos Luke y Leia y su nieto Ben Solo. Está formada por la trilogía original –iniciada por A New Hope (1977)– seguida de las precuelas, cuyo punto de partida es The Phantom Menace (1999), y culminada con la trilogía impulsada por Disney, que culminó con The Rise of Skywalker (2019).

Disney Plus tiene previsto otros lanzamientos importantes durante el Star Wars Day del 4 de mayo. Ese día estrena la docuserie de ocho episodios Disney Gallery: The Mandalorian, sobre cómo se filmó la primera temporada de la serie The Mandalorian; y también emite el episodio final de la serie animada The Clone Wars, que culmina luego de siete temporadas.

Star Wars: The Rise of Skywalker debuta el 4 de mayo en Disney Plus.