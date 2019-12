The Rise of Skywalker recaudó US$175.5 millones en su debut en Estados Unidos

Lucasfilm Ltd.

La Fuerza acompañó a The Rise of Skywalker en su debut en cines.

Es lo que se desprende de su resultado en la taquilla de Estados Unidos, durante su fin de semana de estreno. Según Box Office Mojo, el Episodio IX de Star Wars recaudó US$175.5 millones en su debut en las salas de cine de Estados Unidos. Si se añade lo generado fuera de Estados Unidos, el filme alcanzó los US$198 millones, para un gran total en taquilla de US$373.5 millones.

De acuerdo a Box Office Mojo, esta cifra supera los US$165 millones estimada por Disney para el debut de The Rise of Skywalker, pero otros analistas citados por Box Office Mojo esperaban una recaudación superior, cercana a los US$200 millones.

¿Afectó a la película la calificación mixta que recibió de los críticos, con una valoración de 54/100 en la página Web Metacritic? Un dato importante: de las cinco películas de Star Wars producidas por Disney hasta ahora, The Rise of Skywalker es la primera cuya recaudación del viernes representa 50 por ciento de la recaudación total del fin de semana de estreno. Resulta evidente que el interés inicial se enfrió un poco entre sábado y domingo.

Un debut de US$373.5 millones en la taquilla global es impresionante y pareciera encaminar al Episodio IX a alcanzar los US$1,000 millones en recaudación. Pero hay un dato preocupante en la salud de Star Wars en taquilla: The Force Awakens (2015) recaudó en su estreno US$248 millones y The Last Jedi (2017) generó US$220 millones.

Si el Episodio IX fue promocionada como el fin de la saga Skywalker --es decir, el cierre de un ciclo para millones de fanáticos--, la recaudación de The Rise of Skywalker en su estreno exhibe cierto desgaste de la saga. Habrá que estar atento a su desempeño en salas de cine durante el resto de diciembre y enero.