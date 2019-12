The Rise of Skywalker: Creadores y estrellas recuerdan con nostalgia las 9 cintas de la saga

Instagram

PASADENA, California — Actores, productores y creadores de Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalker se reunieron el miércoles 4 de diciembre en el centro de convenciones de esta ciudad para hablar de la esperada película que se estrena el 20 de diciembre.

Sin embargo, pese al tono profesional típico de una conferencia de prensa tradicional, el ambiente en la sala fue más bien nostálgico, pues en varias ocasiones los encargados de dar vida a la última de las nueve películas de la saga de los Skywalker rememoraron —y compartieron— lo que significa para ellos este final, final.

En esta ocasión estuvieron presentes el director y guionista J.J. Abrams, el guionista Chris Terrio, la presidenta de LucasFilm Kathleen Kennedy, los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Adam Driver (Kylo Ren), Oscar Isaac (Poe Dameron), Kelly Marie Tran (Rose Tico), Naomi Ackie (Jannah), Joonas Suotamo (Chewbacca), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Keri Russell (Zorri Bliss) y Richard E. Grant (General Pryde).

En la película también aparecen Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (Leia Organa), Lupita Nyong'o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (General Hux) y Billie Lourd (Teniente Connix). Y la música es, nuevamente, del legendario John Williams.

Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016, pero aparecerá en el Episodio IX gracias a escenas que la actriz filmó para The Force Awakens (2015) y que no fueron usadas. Abrams decidió insertarlas en The Rise of Skywalker como un tributo a Fisher e incorporarla así al desarrollo de la trama.

Gabriel Sama/CNET

La sesión fue moderada por la conocida productora y directora Ava DuVernay y, como es típico, le dio la palabra a todos los presentes, lo cual crea un ambiente un poco caótico. Sin embargo, quedó establecido que, para todos los involucrados, es claro que ha llegado el final de algo muy grande: la saga de las películas de La guerra de las galaxias dedicada a la familia Skywalker, que comenzó con el Episodio IV: A New Hope en 1977.

El filme anterior, The Last Jedi (2017), concluyó con el personaje de Kylo Ren (Driver) como nuevo Líder Supremo de la Primera Orden y los integrantes de la Resistencia en retirada y tristes por la muerte de Luke Skywalker (Hamill). En The Rise of Skywalker veremos a Rey (Ridley) con mayor control de la Fuerza y a la Resistencia preparándose para el combate final contra Kylo Ren y el regreso del Emperador.

Cuando DuVernay le preguntó al guatemalteco Oscar Isaac cómo estaba, le contestó: "Buscando trabajo, ¿sabes de algo?".

Gran parte del foco de la conferencia de prensa estuvo en el trabajo de Abrams, quien es el único director —además de George Lucas— en haber dirigido más de una película de las tres trilogías. "Desde The Force Awakens sabíamos que teníamos a la gente correcta", dijo Abrams sobre el elenco que dio vida a las últimas tres películas y que él dirigió en ese Episodio VII.

"Cuando conocí a J.J. tenía 15 años", recordó Kennedy, quien le pidió a Steven Spielberg que le diera trabajo desde entonces y, posteriormente, vio "como su carrera despegó". Cuando Disney compró LucasFilm y exigió que se hiciera una película de Star Wars, Kennedy pensó de inmediato en Abrams, dijo. Lo que más le gustaba de Abrams, además de su capacidad demostrada por los grandes proyectos tras dirigir Star Trek en 2009, fue su habilidad para combinar el drama con el humor.

Para el guion, Abrams se apoyó en Terrio, quien ganó un Oscar por el guión adaptado de Argo (2012) y tenía experiencia con películas grandes de DC Comics. Sobre The Rise of Skywalker, dijo Terrio: "Teníamos que hacer aterrizar el mayor destructor de estrellas en el mundo en la punta de una aguja".

"J.J. logró darle fin a una parte de la Historia al hacer este filme e hizo un gran trabajo", dijo Russell, quien recientemente protagonizó la popular serie The Americans y es de las nuevas caras en la saga junto con Naomi Ackie.

Anthony Daniels, uno de los grandes veteranos de la franquicia pues participó en las nueve películas, reconoció que él apenas empieza a entender lo que significa esta serie para los fans. "Estoy tan cerca que me es difícil ver cuán grande es el planeta", dijo. "Para mí es un trabajo. Es divertido, y es un poco raro, pero finalmente estoy viéndolo desde la perspectiva de la audiencia".

El otro gran veterano y favorito de la audiencia, Billy Dee Williams, vuelve para hacer el papel del carismático contrabandista Lando Calrissian, rol que interpretó en The Empire Strikes Back (1980) y en Return of the Jedi (1983). "Ha sido un enorme placer volver", dijo, y confesó que no volvió a ver las viejas películas para retomar el personaje. También, dijo, trabajar con alguien tan "extraordinario" como Abrams le recordó lo que le significó trabajar con George Lucas, el creador de Star Wars, en la trilogía original.

Durante los casi 60 minutos de la conferencia de prensa los creadores y artistas, que pudieron ver la película la noche anterior, no dieron detalle alguno de la trama, más allá de enfatizar el gran espectáculo que es y lo emotiva que les resultó. Tampoco se habló nada de la deleznable campaña de presión que sufrió Kelly Marie Tran de parte de "fanáticos" insatisfechos por su trabajo en The Last Jedi o del guión que John Boyega dejó por error debajo de la cama de un departamento del que se estaba mudando (sin embargo, tanto Boyega como Isaac se tomaron un par de minutos para hablar de su amistad y su admiración mutua, algo que ha estado en boca de muchos recientemente).

También se habló del efusivo tuit de Grant tras haber visto la cinta, que resume muy bien el sentimiento en la sala:

Just seen the 1st cast screening of @starwars #THE RISE OF SKYWALKER. What it achieves, weaves & resolves, is a total emotional meltdown & resurrection of the Spirit. Bravo to @jjabrams & his astonishing cast & creative crew 💥🚀💥🚀💥🚀💥🚀💥🚀💥🚀 pic.twitter.com/EwtYghYTXK — Richard E. Grant (@RichardEGrant) December 4, 2019

"Creo que trabajar en algo como esto no sucede todo el tiempo", dijo Abrams. "Vivimos en un mundo muy loco, en un momento muy loco". Para el director, "Star Wars trata sobre la esperanza; sobre la comunidad que formas con esos amigos que son realmente tu familia". Y agregó: "Para mí, lo que más importa de la película es la gente sentada aquí y lo que la audiencia ve a través de los corazones y ojos de estos personajes", dijo el director. Personajes que, en la mayoría de los casos, veremos por última vez.

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker se estrena en cines el 20 de diciembre.