Star Wars The Mandalorian: Estreno, elenco, tráilers y rumores

Es la primera serie con actores de la saga Star Wars. Y el presupuesto de su primera temporada rivaliza con el de megaproducciones como Game of Thrones y Westworld. Se llama The Mandalorian y se estrenará solamente en la futura plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus). El primer episodio estará disponible el mismo día del lanzamiento de Disney Plus, el 12 de noviembre.

La primera temporada consta de 10 episodios y tiene como protagonista al actor chileno Pedro Pascal, conocido por interpretar a Oberyn Martell en Game of Thrones. Disney aprovechó la expo D23 para anunciar el viernes 23 de agosto de 2019 el primer póster y el primer tráiler de la serie (a este momento, todavía no disponible).

The Mandalorian, the first live-action Star Wars series, only on #DisneyPlus. Start streaming November 12. pic.twitter.com/4v0GFbic4O — The Mandalorian (@themandalorian) August 23, 2019

Previamente, el 14 de abril de 2019, Disney dio a conocer las primeras imágenes del show en un panel dedicado a The Mandalorian durante la convención Star Wars Celebration, en Chicago.

En el panel, presentado por Jon Favreau, guionista y co-productor ejecutivo de The Mandalorian, se mostró al público asistente un video detrás de cámara de la serie que no fue divulgado en redes sociales. Pero el canal oficial de Star Wars en YouTube hizo disponible el video del panel, así que podemos tener una idea de algunos detalles de la serie.

The Mandalorian es uno de los tres shows de Star Wars que se emitirán en la plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus), que funcionará a partir de noviembre de 2019. Además de The Mandalorian, Disney Plus transmitirá también la séptima temporada de la serie animada Star Wars: The Clone Wars y una serie precuela centrada en el espía rebelde Cassian Andor (Diego Luna) de la película Rogue One: A Star Wars Story.

Un dato curioso: The Mandalorian es la primera producción de Star Wars que se filma completamente en Estados Unidos.

Disney también presentó en la Star Wars Celebration el logotipo oficial de la serie.

Check out the new logo for #TheMandalorian, the first live-action Star Wars series coming to #DisneyPlus! pic.twitter.com/m8hifdBLHz — Star Wars (@starwars) April 14, 2019

Al ser una serie original que solo podrá verse en Disney Plus, The Mandalorian se perfila como uno de los atractivos principales de la oferta de contenidos. Así que actualizaremos este artículo a medida que conozcamos nueva información sobre la serie.

Jon Favreau, productor ejecutivo de The Mandalorian, reveló a The Hollywood Reporter que la serie usó la misma tecnología de efectos visuales de la nueva versión de The Lion King (dirigida por Favreau): motores de videojuegos y cámaras virtuales para trabajar con escenarios virtuales y "renderizar" las imágenes en tiempo real.

Tráilers y videos detrás de cámara

Quiénes crearon la serie

Lucasfilm ha divulgado información sobre el show de manera constante desde marzo de 2018 cuando se anunció que el actor y director Jon Favreau (Iron Man) sería guionista y productor ejecutivo de The Mandalorian. No es la primera incursión de Favreau en el territorio Star Wars, pues fue la voz en inglés de Pre Vizsla -- un violento líder de un grupo secesionista de Mandalore -- en la serie The Clone Wars (2008) e interpretó al piloto Rio Durant en Solo: A Star Wars Story (2018).

Ya que es una serie de gran presupuesto, Disney ya anunció quiénes serán los directores de los episodios:

Favreau, Filoni, Colin Wilson y la presidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, son los productores ejecutivos de la serie. Karen Gilchrist se desempeña como co-productora ejecutiva.

También hay un reporte del diario The New York Times que indica que la serie de 10 episodios cuenta con un presupuesto de US$100 millones , que es lo que se rumorea fue el costo de la primera temporada de la serie Westworld en HBO. La página Web ComicBook.com inclusó publicó que el costo de cada episodio es US$15 millones.

François Duhamel/Lucasfilm/Disney Plus

El show atrajo la atención del creador de Star Wars, George Lucas, quien visitó el set de rodaje el día que Favreau cumplía 52 años de edad el 19 de octubre de 2018. Ambos posaron en una fotografía con Dave Filoni, quien desarrolló The Clone Wars con Lucas.

The Mandalorian es uno de los primeros proyectos de ILM TV, la recientemente anunciada división televisiva de la empresa de efectos visuales de Lucasfilm, Industrial Light & Magic. Funcionará como un nuevo estudio en Londres.

La banda sonora de la serie será compuesta por Ludwig Göransson, quien hizo la música de las películas Black Panther, Venom y Creed II. La banda sonora de Göransson para Black Panther ganó el Grammy el 10 de febrero de 2019 y un premio Oscar el pasado 25 de febrero.

"En los próximos meses espero honrar la tradición del paisaje musical de Star Wars mientra impulso The Mandalorian hacia nuevos e inexplorados territorios", dijo el músico en un comunicado publicado en StarWars.com. "E intentaré recordar que no hay intento", en alusión al famoso dicho de Yoda.

François Duhamel/Lucasfilm/Disney Plus

Lo que sabemos de la historia

Descrita como "Clint Eastwood en Star Wars" por la revista Entertainment Weekly, The Mandalorian se desarrolla cinco años después de los acontecimientos vistos en la película Return of the Jedi (lo que equivale a seis años después de la derrota final del Imperio en la batalla de Jakku y 23 años antes de The Force Awakens) y se centrará en nuevos personajes.

Favreau anunció el título de la serie a principios de octubre de 2018, con una publicación en Instagram que detallaba la sinopsis en el estilo del texto que aparece al inicio de las películas de Star Wars:

"Después de la historia de Jango y Boba Fett, un nuevo guerrero emerge en el universo de Star Wars. The Mandalorian esta ubicada después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden. Seguiremos las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia antes de los tiempos de autoridad de la Nueva República".

Character models from THE MANDALORIAN! pic.twitter.com/MSjRleItTz — Star Wars Stuff @ D23 (@starwarstuff) August 21, 2019

En la Star Wars Celebration 2019, el protagonista de la serie, el actor chileno Pedro Pascal, describió al personaje en las siguientes palabras: "Algunos podrían decir que su moral es cuestionable, en línea con (los héroes) de algunos de los mejores Westerns de y algunas buenas películas de samurais. Es un tipo duro", explicó Pascal.

El protagonista conduce una nave llamada The Razorcrest, de la que se fabricó una miniatura para ser insertada en las escenas de efectos visuales de la serie. The Mandalorian se esforzó en crear efectos prácticos en el set de rodaje para replicar el estilo y espíritu de la trilogía original de Star Wars.

Desde que anunció su participación en la serie, Favreau ha compartido en su cuenta personal en Instagram algunas imágenes de objetos y personajes que aparecerán en The Mandalorian. Fue así que reveló que el personaje protagonista usará usará un rifle que resultará familiar a los fanáticos del criticado programa televisivo The Star Wars Holiday Special en el que Boba Fett hizo su primera aparición en 1978.

Favreau también mostró la fotografía de un objeto que se parece mucho a una máquina de hacer helados usada por el personaje de culto de The Empire Strikes Back Willrow Hood, quizás con la intención de demostrar el grado de detalle y rigor con el que se la serie trata el tema de Star Wars.

El 25 de diciembre, Favreau brindó a los fanáticos un regalo de Navidad en la forma de una imagen del robot cazarrecompensas IG-88 delante de una pantalla verde.

El robot IG-88 fue uno de los cazarrecompensas vistos en la nave Super Star Destroyer de Darth Vader en The Empire Strikes Back cuando Vader los contrató para que rastreasen al Millennium Falcon.

El desfile de androides que aparecerán en The Mandalorian continuó con una imagen el 29 de enero pasado de R5-D4, un robot que tuvo un papel pequeño pero significativo en A New Hope. Quizá lo recuerdes como el androide que el tío Owen acordó comprar inicialmente a los Jawas, hasta que un desperfecto hizo que cambiara de opinión y comprara a R2-D2 como reemplazo.

Melinda Sue Gordon/Lucasfilm

Tuvimos una pista del tono de la serie el pasado 4 de febrero, cuando el director Taika Waititi mencionó en un panel de la Television Critics Association que será similar a la trilogía original y que tuvo que frenar sus instintos naturales para la comedia usados en Thor: Ragnarok cuando dirigió un episodio de The Mandalorian.

"Star Wars, sabes, es muy diferente al estilo de Marvel", explicó Waititi. "Saben que todo lo que se creó en el tono de las primeras películas debería ser respetado, pues es lo que les gusta a los fanáticos y realmente no puedes faltarles el respeto, supongo que es una buena forma de decirlo. No puedes hacer muchos chistes, pero logré introducir algunos pocos. Definitivamente mi tono está allí, con el diálogo y cosas así".

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Favreau explicó lo que quiere lograr con la serie: "Estoy tratando de evocar la estética no solo de la trilogía original sino de la primera película. No solo la primera película, sino el primer acto de la primera película. ¿Cómo era vivir en Tatooine? ¿Qué estaba pasando en esa cantina? Eso me ha fascinado desde que era un niño, y me encanta la idea del lado más oscuro y extraño de Star Wars, el aspecto Mad Max de Star Wars".

El elenco

El pistolero protagonista que da título a la serie es interpretado por Pedro Pascal. Pero lo respalda un elenco de primer nivel.

Pedro Pascal (The Mandalorian)

Gina Carano (Cara Dune), interpreta a una ex Shock Trooper con problemas para volver a la vida civil

Carl Weathers (Greef Carga), interpreta al jefe del gremio de los cazarrecompensas

Giancarlo Esposito

Werner Herzog, director de cine alemán

Emily Swallow, de la serie Supernatural

Nick Nolte

Omid Abtahi

Taika Waititi (al parecer, aportará la voz el robot IG-88)

Y en la serie hará aparición el famoso grupo de cosplay llamado 501's Legion, pues se requerían un número importante de Stormtroopers para filmar unas escenas.

Uno de los villanos de la serie es interpretado por el director alemán Werner Herzog, uno de los realizadores que revolucionó el cine de su país en los años 70 y 80 del siglo pasado. Herzog reconoció en una entrevista con la agencia Associated Press que jamás había visto una película de Star Wars pero que consideraba a The Mandalorian un "logro fenomenal".

Werner Herzog is calling "The Mandalorian" "a phenomenal achievement" after joining the cast of the streaming series set in the "Star Wars" universe. Herzog, who just released the documentary "Meeting Gorbachev," does have a confession: He's never seen a "Star Wars" film. pic.twitter.com/9yhzXuI3M4 — AP Entertainment (@APEntertainment) May 4, 2019

"La estamos pasando muy bien con este increíblemente talentoso grupo y entusiasmados de que todos puedan ver lo que estamos preparando", dijo en un comunicado Jon Favreau, productor ejecutivo de la serie.

Melinda Sue Gordon/Lucasfilm

¿Qué es un mandaloriano?

Son humanos proveniente de un mundo llamado Mandalore, ubicado en el llamado Borde Exterior de la galaxia, junto con su luna Concordia y el planeta Kalevala, todos lugares cuya historia fue contada en las series animadas The Clone Wars y Star Wars Rebels.

Tarre Vizsla (el primer mandaloriano en unirse a la Orden Jedi) creó el arma de hoja negra hace más de 1,000 años y se convirtió en un símbolo de liderazgo.

Su mundo experimentó una gran agitación política durante la Guerra de los Clones y en los primeros días del dominio del Imperio Galáctico, pero muchos de sus clanes se unieron bajo el gobierno de Bo-Katan Kryze, luego de que ella tomó el control del Darksaber (Sable Oscuro). Esta arma de hoja negra fue creada hace más de 1,000 antes por Tarre Vizsla (el primer mandaloriano en unirse a la Orden de los Jedi) y se erigió en un símbolo de liderazgo.

Lucasfilm

Es probable que asocies a los cazarrecompensas Boba Fett y Jango Fett con el gentilicio porque ellos usan la armadura de los guerreros de este planeta, pero ellos no son auténticos mandalorianos. Jango afirmó una vez que provenía de Concord Dawn, un mundo de Mandalore, pero el gobierno lo consideraba (y, por extensión, a su hijo clonado Boba) un simulador.

¿Habrá segunda temporada?

Jon Favreau, productor ejecutivo de The Mandalorian, afirmó a The Hollywood Reporter el 21 de agosto de 2019 que ya está trabajando en lo que será la historia de la segunda temporada. Algunos medios incluso han divulgado que la temporada 2 inicia su rodaje el 7 de octubre de 2019 en Los Ángeles, California.

THE MANDALORIAN season 2 will begin filming on 7th October in Los Angeles! https://t.co/JwVUVKT3x8 pic.twitter.com/CKYmA1uUUv — Star Wars Stuff @ D23 (@starwarstuff) August 21, 2019

Rumores y teorías

Penguin Random House

Los fanáticos han clamado por el regreso de Boba Fett a la saga Star Wars pese a que murió al caer en el pozo de la hambrienta criatura Sarlacc en Return of the Jedi (1983), pero no hay indicio de que eso sucederá. Kathleen Kennedy confirmó recientemente que la la muy rumoreada película sobre el personaje está "muerta en un 100 por ciento" pero eso no descarta que podría hacer acto de aparición en The Mandalorian.

Fanáticos de la saga Legends de Star Wars -- desarrollada en novelas, cómics y videojuegos hasta 2014 -- recordarán que Boba Fett escapó del Sarlacc y llegó a convertirse en el líder de Mandalore en una galaxia muy diferente a la que llegamos a ver en el cine después de Return of the Jedi.

En la trilogía de novelas llamada Aftermath, de Chuck Wendig, una armadura mandaloriana que se sugiere sería de Boba Fett es recuperada del pozo del Sarlacc y usada por un antiguo esclavo llamado Cobb Vanth. Usando la armadura como un símbolo de poder, él se convierte en alguacil de Freetown (un asentamiento en Tatooine) y ofrece santuario a cualquiera que esté dispuesto a combatir a las organizaciones criminales de ese planeta.

El personaje que hemos visto podría ser Cobb -- y las fotografías difundidas hasta ahora recuerdan a Tatooine -- pero su armadura está en mucho mejor condición que la de Boba Fett; el casco debería estar abollado y todo el conjunto debía mostrar signos del daño causado por el ácido tras haber estado en el interior, ya que seguramente las marcas de ácido no salen tan fácilmente.

Personajes que podría aparecer

Seguramente no veremos a personajes principales de las películas, debido a que los actores que los interpretaron ya no tienen la edad indicada.

No obstante, quizás veamos algunos personajes de las series animadas. Sabine Wren, de Star Wars Rebels, es una guerrera mandaloriana. Esa serie transcurría en una época previa a A New Hope, pero culminó en un salto histórico que llevó su trama a un momento posterior a Return of Jedi. Vimos entonces a Sabine embarcándose en una aventura junto con la otrora Jedi Ahsoka Tano para encontrar al perdido Ezra Bridger.

Lucasfilm

Por ahora luce una especulación, pero sería asombroso ver a Sabine -- y quizás a Ahsoka -- en una serie con actores por primera vez. Es poco probable, pues requeriría que los espectadores hayan visto antes The Clone Wars y Star Wars Rebels para ver The Mandalorian y que sea el impulso narrativo principal del programa, ya que exigiría que los espectadores tengan un cierto nivel de conocimiento previo antes de iniciar The Mandalorian.



Uno de los integrantes del elenco de la serie es Omid Abtahi, quien aportó la voz en inglés al cadete mandaloriano Amis en dos episodios de The Clone Wars, como lo señaló the podcast Ion Cannon. Quizás él interprete la versión en actores de su personaje, aportando un estupendo enlace entre los mandalorianos de la era de las precuelas y la época posterior a Return of the Jedi.

Conexión con 'Star Wars'

Star Wars 1313 es un videojuego que fue abandonado luego de que Disney canceló todos los proyectos en LucasArts -- la división de juegos de Lucasfilm -- en 2013. Vimos una demostración impresionante al estilo de las aventuras del juego Uncharted, con el actor Wilson Bethel (quien interpretó recientemente a Bullseye en la temporada 3 de la serie Daredevil).

Los jugadores habrían podido explorar las entrañas del planeta-ciudad de Coruscant; el título del juego era una referencia a su sucio mundo subterráneo, el Nivel 1313 (que más tarde apareció en The Clone Wars).

Luego de que fue cancelado, se supo que Boba Fett iba a ser la estrella del videojuego y que Kathleen Kennedy reconoció luego que el arte conceptual del juego era "increíble".

"Nuestra actitud fue, no queremos botar nada de esto. Es oro puro", contó Kennedy a la página Web /Film en 2015. "Y es algo en lo que pasamos mucho tiempo mirando, revisando, discutiendo y es muy posible que desarrollemos esas cosas aún más. Definitivamente queremos hacerlo".

En esa misma entrevista, Kennedy observó que Lucasfilm revisó el material que George Lucas desarrolló para el cancelado programa televisivo Star Wars: Underworld, anunciado en 2005 y cancelado en 2010 debido a restricciones presupuestarias. Su historia estaba ambientada entre Revenge of the Sith y A New Hope y habría dado origen al videojuego Star Wars 1313.

Fechas de estreno

La primera temporada de The Mandalorian se estrena el 12 de noviembre en Disney Plus. La plataforma hará su debut en Latinoamérica en 2020 (aún sin fecha definitiva).

Reseñas

Todavía no hemos visto The Mandalorian. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido esta serie de la saga Star Wars.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con información actualizada sobre este título.