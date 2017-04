Agrandar Imagen Star Wars

Este viernes, día santo para los católicos y casi con el mismo significado para los fanáticos de Star Wars por celebrarse el 40 aniversario del universo fílmico, se anunció con bombo y platillo el primer tráiler de Star Wars: Episodio VIII, película conocida también como The Last Jedi.

El tráiler es la primera muestra del octavo episodio de la saga (sin contar Rogue One, que fue un spin-off) y que se estrenará el 15 de diciembre en los cines de todo el mundo. Míralo aquí:

La presentación del tráiler fue poco después de un anuncio tan grande como éste: el póster oficial de la película. La imagen muestra a Luke Skywalker (Mark Hamill), Kylo Ren (Adam Driver) y Rey (Daisy Ridley), quien está empuñando una espada láser, digna de los Jedi:

Episodio VIII ha estado plagado de controversia desde que se confirmó su nombre. La palabra Jedi (que es usada para referirse a una clase de personajes en la saga), puede ser singular y plural sin la necesidad de modificarse.

Fue hasta que Disney y LucasFilm publicaron el nombre en varios idiomas (incluyendo el español), cuando se pudo confirmar que el título habla de varios Jedi, y no sólo de uno. En español, el título de Episodio VIII es Los últimos Jedi.

Episodio VIII seguirá la historia de Star Wars: The Force Awakens (2015), que terminó con la ubicación de Luke Skywalker, el último Jedi conocido.

A pesar de que después de The Force Awakens llegó Rogue One a los cines, ésta última no cuenta como un episodio de la saga. En realidad, Rogue One es una historia que narra las vivencias entre episodios anteriores, específicamente entre el Episodio III y Episodio IV.

Éxitos establecidos por 'Rogue One' y 'Episodio VII'

The Last Jedi se las verá difícil para seguir los pasos de los éxitos en taquilla en los que se convirtieron las entregas anteriores.

El Despertar de la Fuerza tuvo un primer fin de semana sobresaliente, con ventas de taquilla en todo el mundo que llegaron a US$281 millones. Rogue One (2016) logró US$800 millones durante sus primeras tres semanas en cines internacionales.

Asimismo, Rogue One asentó un récord para Disney: la película hizo que la gigante de entretenimiento se convirtiera en el primer estudio en llegar a US$3,000 millones por ventas de boletos tan solo en Estados Unidos, según MovieWeb.