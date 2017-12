'The Last Jedi' recauda US$220 millones en taquilla en EE.UU.

Agrandar Imagen Lucasfilm

Star Wars: The Last Jedi debutó este fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, recaudando US$220 millones en taquilla y convirtiéndose en la segunda cinta más taquillera solo por detrás de su precuela.

De acuerdo con The Wall Street Journal, las taquillas norteamericanas recaudaron US$220 millones, apenas por debajo de los US$248 millones que The Force Awakens recaudó en su primer fin de semana de estreno en 2015.

La diferencia no es enorme pero sí entendible. The Force Awakens fue el séptimo episodio de la saga de la Guerra de las Galaxias y marcó el regreso de las películas de este universo después de diez años de ausencia. Además, el Episodio VII fue la primera película filmada después de que Disney compró Lucasfilm.

En cuanto al mercado global, el Journal dice que Episodio VIII recaudó US$450 millones (US$230 millones en taquillas en el resto del mundo, US$51 millones menos que las taquillas globales de The Force Awakens).

Con esta cifra global, The Last Jedi se coloca como el quinto estreno más grande en la historia. El éxito de Episodio VIII se vio afectado debido a que la película aún no se estrena en China, algo que sucederá hasta el 5 de enero.

Star Wars: The Last Jedi se estrenó este fin de semana y demuestra el amplio interés explotable de los fanáticos de la saga — jóvenes y adultos.

Disney tiene la idea de lanzar una película relacionada a Star Wars anualmente, alternando un año un nuevo episodio —que sigan la línea del tiempo de los hasta ahora ocho episodios— y al año siguiente un spin-off, de los cuales ya se estrenó Rogue One, y en 2018 se estrena la película dedicada al cazador de recompensas Han Solo.