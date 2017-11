‘Star Wars: The Last Jedi’ será la película más larga de la saga

Captura de video por Bonnie Burton/CNET

Star Wars: The Last Jedi durará 2 horas y 30 minutos, convirtiéndola en la película más larga de la saga hasta ahora.

El director Rian Johnson confirmó la duración del filme este viernes en una rueda de prensa realizada en París (que reprodujo la página Web IGN), asegurando que es el tiempo necesario para contar esta historia.

"Alcanzamos un punto en el que el ritmo de la película estaba bien y no se sentía larga", confesó Johnson. "Una versión más corta habría comprometido a algunos de los personajes y a algunos de los viajes".

Antes de The Last Jedi, la película de Star Wars más larga era Revenge of the Sith (2005) con 2 horas y 20 minutos. The Force Awakens (2015) duró menos: 2 horas y 15 minutos. La cinta más corta de la franquicia es la original, A New Hope (1977), que duró 2 horas 5 minutos.

Aquí puedes ver completa la rueda de prensa, divulgada por el canal de YouTube de Unificationfrance, en la que se confirma la duración de The Last Jedi, que se produce en el minuto 8:10.

Johnson también reveló que el director de Rogue One: A Star Wars Story, Gareth Edwards, hará un cameo en el Episodio VIII. Pero, cuando se le preguntó, no quiso confirmar la participación de los príncipes William y Harry como stormtroopers en la película, según los reportes hechos públicos esta semana.

Star Wars: The Last Jedi se estrena en Estados Unidos el próximo 15 de diciembre.

