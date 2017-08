'Star Wars: The Last Jedi' revela dos nuevos vehículos de la película

El universo de Star Wars está repleto de criaturas, androides y planetas misteriosos pero algunos de nosotros tenemos reservado un lugar especial en nuestros corazones -- y nuestras cocheras imaginarias -- para los vehículos espaciales.

Del landspeeder de Luke Skywalker al entrañable Millennium Falcon, hay suficientes modos de transporte en el mundo imaginario de George Lucas para llenar una enciclopedia de vehículos futuristas (no se esperaría menos del hombre detrás de la película American Graffiti).

Este miércoles, el canal de YouTube de 'The Star Wars Show' reveló dos nuevos vehículos de la malvada Primera Orden que los fanáticos podrán ver en la próxima película de la saga, Star Wars: The Last Jedi.

El primero en mostrarse es un tanque todo terreno Mega Calibre Seis, mejor conocido como AT-M6, que recuerda a los vehículos de desplazamiento similar a elefantes que figuran en las películas previas. El número seis hace alusión al gigantesco cañón láser de calibre seis ubicado en el lomo de este monstruo mecanizado.

"Piense en él como un vehículo de artillería pesada de tamaño mucho mayor que el de los AT-AT tradicionales", comentó la anfitriona del show digital, Andi Gutiérrez.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Gael Fashingbauer Cooper/CNET

Este artefacto militar se desplaza menos como un elefante -- así se movían en anteriores películas de Star Wars -- y más como "un simio, lo que les ayuda a estabilizar el peso del cañón láser", añadió el anfitrión Anthony Carboni.

El segundo vehículo revelado es el Acorazado de la Primera Orden, una nave espacial de guerra con dos enormes cañones orbitales. La nave mide 7,669 metros de largo y cuenta con 24 cañones de defensa para disparar a cazas de combate enemigos. Más vale que Rey y sus compañeros se preparen bien si desean atacar a este acorzado.

Agrandar Imagen Captura de video por Gael Fashingbauer Cooper/CNET

Star Wars: The Last Jedi se estrena el próximo 15 de diciembre.

