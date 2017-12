Luscasfilm / Disney

Star Wars: The Last Jedi, está en todas partes. Desde la edición especial de tu afeitadora hasta botines de tacón, y ahora también llega a Facebook, a través del videojuego Star Wars: The Last Jedi - Porg Invasion.

Según explicó Lucasfilm en un comunicado, este será un juego tipo arcade con un ritmo muy rápido, en el cual podrás elegir ser BB-8 o Chewie. Ambos intentarán defender el Millenium Falcon de la invasión de los porgs, esas aves nativas del planeta Ahch-to en donde Luke Skywalker estuvo exiliado durante varios años después de la batalla de Endor.

Los porgs han sido recreados para la última película de la saga, Star Wars: The Last Jedi, de la cual te contamos nuestra opinión sin spoilers aquí.

Si decides jugar con BB-8, tendrás la misión de atrapar a los porgs invasores, mientras que si lo haces con Chewie tendrás que reparar la nave del daño infligido por estas criaturas.

Star Wars: The Last Jedi - Porg Invasion está disponible para jugar de forma gratuita a través de la plataforma Instant Games para Messenger y para el News Feed de Facebook.

Esta misma semana Electronic Arts dio a conocer que algunos personajes y escenas de The Las Jedi ya están disponibles en Star Wars: Battlefront II.