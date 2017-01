Disney

El Episodio VIII de Star Wars ya tiene un nombre confirmado.

Disney dijo el lunes que el octavo episodio que sigue la historia de The Force Awakens (Episodio VII) llevará el nombre de The Last Jedi, lo que nos recuerda que Luke Skywalker es el último Jedi con vida, al menos hasta donde la historia ha contado.

"Tenemos a los mejores fanáticos en ésta y en cualquier galaxia", dice Disney en el comunicado. "En apreciación a nuestros fanáticos, queremos que ellos sean los primeros en saber cuál es el nombre del siguiente capítulo de la saga de Skywalker".

Disney también confirmó que la película será dirigida por Rian Johnson, producida por Kathleen Kennedy y Ram Bergman, con los productores ejecutivos J.J. Abrams (director de Episodio VII), Jason McGatlin y Tom Karnowski.

Johnson no tiene mucha experiencia en cine de acción, pero en su currículum hay contenido exitoso. El cineasta tiene en su cartera la dirección de algunos episodios de Breaking Bad, Looper y Los hermanos Bloom.

Star Wars: The Last Jedi llegará a los cines de todo el mundo el 15 de diciembre de 2017.