¿Estás listo para ver The Last Jedi?

Ya han transcurrido dos años desde que una nueva trilogía de Star Wars fue lanzada con el Episodio VII The Force Awakens (2015). Así que no te culparíamos si algunos detalles de su historia se te han olvidado, ahora que The Last Jedi se estrena esta semana. Y eso sin contar los muchos cómics, novelas y videojuegos asociados a la saga, lo que implica que hay bastante información que aprender. (Aquí puedes leer nuestra reseña sin spoilers).

Antes de que veas The Last Jedi, hemos reunido todo lo que necesitas saber sobre los hechos principales del filme. ¿Cómo el Imperio se transformó en la Primera Orden? ¿Cómo fue que Luke, Leia y Han se separaron? ¿Qué historia hay detrás de estos nuevos personajes: Rey, Finn y Poe? ¿Y qué ha ocurrido desde los episodios vistos en The Force Awakens?

Previamente en 'Star Wars'...

En el final de Return of the Jedi (1983), el malvado Imperio Galáctico de la trilogía original fue derrotado. La líder rebelde Mon Mothma se hizo cargo de la Nueva República y empezó a reducir el poder militar del Imperio. Leia y Han contrajeron matrimonio y un año después nació su hijo, a quien llamaron Ben. Y Luke Skywalker empezó a entrenar a una nueva generación de Caballeros Jedi.

Pero los buenos tiempos no habrían de durar mucho...

General Leia

Leia (Carrie Fisher) fue una luz guía en la Nueva República hasta que la noticia de que era hija de Darth Vader puso fin a su carrera política. Con Han Solo lejos en la misión de tratar de liberar el planeta de origen de Chewbacca, Leia y el Almirante Ackbar formaron la Resistencia para para combatir una nueva amenaza del Imperio.

Carrie Fisher falleció en diciembre de 2016. The Last Jedi será su última aparición en la saga.

Para conocer más sobre aventuras e intrigas galácticas luego de 'Return of the Jedi', lee la trilogía de novelas escritas por Chuck Wendig: 'Aftermath', 'Life Debt' y 'Empire's End'.

Kylo Ren

Nacido en el mismo día en el que la Nueva República y el derrato Imperio firmaron un acuerdo de paz, Ben Solo (Adam Driver) fue enviado a entrenar con su tío Luke Skywalker (Mark Hamill) y la revivida Orden de los Jedi. Lamentablemente, él pronto siguió los trágicos pasos de su abuelo, Anakin Skywalker (Darth Vader). Traicionó a sus compañeros Jedi, asesinándolos y adoptando un nuevo nombre inspirado por los Caballeros de Ren, un clan de villanos similar a los Señores del Sith de las precuelas.

Armado con su distintivo sable de luz rojo, del que emergen dos llamaradas de energía de su mango debido a que su cristal kyber está roto, Kylo Ren es ahora seguidor del misterioso Supremo Líder Snoke (Andy Serkis). Desfigurado en la batalla final vista en The Force Awakens y dividido entre apoyar el Lado Oscuro o el Lado Luminoso de la Fuerza, el atormentado Kylo Ren semeja a su abuelo Darth Vader ahora más que nunca.

Para más información sobre Leia, Han y el joven Ben, puedes leer la novela 'Bloodline' por Claudia Gray.

La Primera Orden

Luego de que el Imperio fue derrotado, un grupo de fanáticos conocidos como el Remanente Imperial fue derrotado en una batalla sobre el cielo del planeta Jakku. Muchas naves se estrellaron en las arenas de Jakku, donde se convirtieron en un paraíso para los chatarreros como la huérfana Rey. Las fuerzas imperiales sobrevivientes se retiraron para reconstruir en secreto su poder con la ayuda de criminales y mercenarios.

Durante The Force Awakens, el Supremo Líder Snoke le ordenó a la Primera Orden que tomara la ofensiva y saliera a combatir a la Nueva República, destruyendo el Gobierno galáctico con una súper arma en el estilo de la Estrella de la Muerte: la base Starkiller.

Puedes obtener más información sobre el renacimiento del Imperio en el videojuego 'Battlefront II'.

General Armitage Hux

El estricto general pelirrojo está a cargo del brazo militar de la Primera Orden. Visto a menudo en The Force Awakens discutiendo con Kylo Ren, Hux (Domhnall Gleeson) también tiene debilidad por los discursos fascistas.

El hijo ilegítimo de un alto oficial del Imperio y de una cocinera, Hux ascendió al poder al conspirar con la guerrera de una planeta primitivo, llamada Phasma, para asesinar al padre de Hux.

Si quieres saber más sobre el papel de la familia Hux en la transformación del Imperio, lee la novela 'Phasma' por Delilah S. Dawson.

Captain Phasma

Phasma (Gwendoline Christie) lució cool en su reluciente armadura plateada de stormtrooper en The Force Awakens, pero demostró ser un lastre para la Primera Orden cuando ella desactivó los escudos protectores de la Base Starkiller. En su propia historieta ambientada luego de los hechos vistos en la película, Phasma culpó de su vergonzosa acción a otro oficial de la Primera Orden, lo que le permitió regresar a la acción en The Last Jedi.

Para más historias de la Stormtrooper plateada, dale un vistazo al cómic 'Captain Phasma'.

Rey

Nacida apenas 10 años después de los hechos vistos en Return of the Jedi, Rey (Daisy Ridley) vivió en Jakku entre los escombros del viejo Imperio. Luego de esperar años el retorno de su familia, Rey escapó en The Force Awakens y empezó a explotar sus poderes, antes de entregarle a Luke Skywalker su viejo sable de luz en el Primer Templo Jedi.

Finn

Arrebatado a su familia a una corta edad y entrenado para la guerra, el stormtrooper FN-2187 (John Boyega) dio la espalda a la Primera Orden y se unió a la Resistencia en The Force Awakens.

Para más información sobre la historia de Finn, lee la antología 'Before the Awakening' por Greg Rucka.

Poe Dameron

El experto piloto Poe Dameron (Oscar Isaac) fue rescatado por Finn de las garras de la Primera Orden en The Force Awakens. Su madre fue piloto y su padre un soldado comando que ayudó a destruir la Estrella de la Muerte en Endor en Return of the Jedi. A cargo de los pilotos del Escuadrón Negro de naves de Ala X, Poe intentó descubrir el paradero de Luke Skywalker, un viejo amigo de su madre.

Si quieres conocer más de las aventuras del intrépido Dameron y sus heroicos padres, lee los cómics 'Poe Dameron' y 'Shattered Empire'.

Líder Supremo Snoke

Resulta interesante que no hemos visto mucho sobre el desfigurado líder de la Primera Orden en otros medios, así que solo podemos apelar a sus breves apariciones como un holograma en The Force Awakens. Según el actor Andy Serkis, quien interpreta a Snoke a través de la técnica de captura de movimiento (pues el personaje es animado en computadora), es un tipo "complicado"...

El Episodio VIII: The Last Jedi revelará algunas de las interrogantes planteadas por The Force Awakens. Pero citando una frase de Luke Skywalker (Mark Hamill) en la nueva película, "Esto no va a resultar en la manera que crees...".

Star Wars: The Last Jedi se estrena oficialmente el viernes 15 de diciembre (aunque en muchos países habrá funciones especiales la noche del jueves 14).

