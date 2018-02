Blu-ray de ‘The Last Jedi’ incluirá 14 escenas eliminadas

Rey usando la Fuerza, Leia reuniéndose con su hermano Luke, Kylo Ren sin camiseta. Podrás congelar en pantalla todos estos momentos imborrables de Star Wars: The Last Jedi cuando salga a la venta en marzo.

Lucasfilm reveló el martes que la versión digital del filme estará disponible el 13 de marzo y que el Blu-ray saldrá a la venta el 27 de marzo.

La principal noticia del lanzamiento es que esta edición incluirá 14 escenas eliminadas, aunque Lucasfilm no ha revelado todavía en qué consisten, si bien el director Rian Johnson aseguró que lo que quedó fuera de la película fue por razones de tiempo y ritmo; en otras palabras, nada del origen de los padres de Rey.

Entre otros contenidos adicionales figuran también dos documentales con el "detrás de cámara" del rodaje de la película: The Director and the Jedi y Balance of the Force.

El foco de estos documentales está en cómo se creó el filme y la visión del director Johnson sobre el argumento, que molestó a algunos fanáticos pues desaprobaron cómo fue mostrado el personaje de Luke Skywalker en el filme.

La edición en Blu-ray también incluye un análisis de tres escenas de la película, así como un breve video sobre el Supremo Líder Snoke.

Star Wars: The Last Jedi saldrá a la venta el 13 de marzo en versión digital y el 27 de marzo en Blu-ray.

