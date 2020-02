Star Wars: The High Republic es la nueva saga de Star Wars de Disney

Disney/Lucasfilm

Aún hay mucho que desgranar del universo Star Wars para Disney y Lucasfilm.

Ambas compañías anunciaron el 24 de febrero un nuevo proyecto editorial llamado Star Wars: The High Republic que anteriormente era conocido como Project Luminous. Este proyecto combina novelas, libros infantiles y cómics para contar una nueva historia del universo Star Wars.

Star Wars: The High Republic estará basada varios siglos antes de la línea de tiempo de Star Wars episodio I: La amenaza fantasma. Se trata de una época en la que los Sith aún no existen y los Jedi tienen el control de la República Galáctica.

Star Wars: The High Republic contará con novelas para niños y para adultos además de varios cómics donde se darán a conocer nuevos personajes de la franquicia. La primera fase de este proyecto se presentará en agosto durante la convención Star Wars Celebration que tendrá lugar entre el 27 y el 30 de ese mes en Anaheim, California. Allí se presentarán cinco lanzamientos: una novela para adultos llamada Into the Dark, otra novela para un público más joven titulada A Test of Courage, una serie de cómics llamados The High Republic Adventures, otra serie de cómics editada por Marvel que se llamará The High Republic y una tercera novela para público adulto llamada The Light of the Jedi.

En diciembre, Lucasfilm estrenó en los cines de todo el mundo The Rise of Skywalker, una película dirigida por J.J. Abrams y que finalizó la última de las trilogías secuela de la saga Star Wars.