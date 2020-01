Star Wars The Clone Wars: Todo sobre la temporada 7 en Disney Plus

Lucasfilm

El show animado Star Wars: The Clone Wars regresa el 17 de febrero. La apreciada serie animada en computadora de Star Wars vuelve con 12 nuevos episodios en el servicio de streaming Disney Plus. Y un video promocional, que fue eliminado posteriormente de la página Web de Disney, reveló la fecha de estreno.

The Clone Wars will return on @disneyplus Monday February 17th!

Los fanáticos también pudieron darle un vistazo a nuevas imágenes de Star Wars: The Clone Wars en un adelanto de los contenidos en 2020 de Disney Plus difundido la Nochevieja. Son solo dos tomas, pero cualquier imagen de Star Wars es bien recibida en la ola de The Rise of Skywalker. Disney no respondió de inmediato a la solicitud de un comentario sobre el estreno de la temporada 7 de la serie.

Las temporadas previas del show están disponibles en Disney Plus, así que dispones de tiempo suficiente para ponerte al día antes del arribo de los nuevos episodios. La serie con actores The Mandalorian, que recién concluyó su primera temporada, se desarrolla décadas después de que la guerra de los clones llegara a su fin y conecta con los eventos vistos en la serie animada.

Demos un vistazo a todo lo que sabemos del show.

¿De qué trata Star Wars: The Clone Wars?

Esta serie animada está ambientada entre los eventos vistos en las películas Attack of the Clones (2002) y Revenge of the Sith (2005), mostrando en detalle el conflicto bélico intergaláctico mencionado por primera vez por Obi-Wan Kenobi en A New Hope (1977).

El show recibe su nombre de los llamados clone troopers, soldados clones creados con el ADN del cazarrecompensas Jango Fett y sirven a la República Galáctica en su batalla contra los Separatistas.

The Clone Wars fue primero una película animada estrenada en cines el 15 de agosto de 2008, seguida por cinco temporadas de 108 episodios que se emitieron hasta 2013. La serie fue cancelada ese año, a raíz de la compra de Lucasfilm por Disney , pero una sexta temporada, conocida como Las misiones perdidas, aportaron 13 capítulos adicionales en 2014.

El show es recordado por haber introducido al personaje de Ahsoka Tano, la Padawan de Anakin Skywalker, quien "representaba la igualdad", según la actriz que aportó su voz en inglés , Ashley Eckstein, y pronto se convirtió en uno de los personajes más queridos pese a que nunca apareció físicamente en una película con actores de la saga.

The Clone Wars ha conquistado legiones de fanáticos leales -- evidenciado por los llenos en los paneles de convenciones de fans y por el éxtio de la campaña #BringBackCloneWars -- y ofreció una puerta de entrada a una galaxia muy, muy lejana para una generación que descubrió el show en el canal de cable Cartoon Network.

Si deseas conocer por qué Disney rescata esta serie animada, considerada por muchos como una de las piezas esenciales de Star Wars, lee este análisis de CNET en Español sobre sus aportes más importantes a la saga.

Además, el escritor y guionista Brent Friedman afirmó en 2014 que el equipo detrás de The Clone Wars había definido la historia hasta el final de la temporada 8, por lo que la cancelación produjo que el destino de algunos personajes quedara sin resolución.

Algunas de estas historias han sido desde entonces adaptadas en novelas divertidas como Dark Disciple, una excelentes series de cómics como Darth Maul: Son of Dathomir y unos storyboards todavía sin finalizar que están disponibles online, pero algunas historias siguen siendo desconocidas.

Los arcos de personajes más importantes son los de Ahsoka y Darth Maul. La primera dejó la Orden Jedi para convertirse en una agente libre luego de que fuera acusada injustamente y casi fue sentenciada a muerte al final de la temporada 5, mientras que Maul fue capturado por su antiguo mentor, Darth Sidious, y escapó en los cómics Son of Dathomir.

Lo que sabemos de la temporada 7

El panel dedicado al décimo aniversario de la serie en la Comic-Con 2018 de San Diego sorprendió a los fanáticos con la exhibición de un tráiler y de un póster de la nueva temporada.

La presencia de la mandaloriana Bo-Katan Kryze —vista como un holograma con Ahsoka— sugiere que este intercambio conducirá al Asedio de Mandalore, una de las batallas finales de la Guerra de los Clones, la que, según el guionista Matt Michnovetz, estaba prevista que fuera el clímax de la octava y última temporada.

En abril de 2019, el panel en la Star Wars Celebration de Chicago reveló que Ahsoka, Anakin, Maul y el escuadrón de clone troppers de élite conocido como Bad Batch, serán el foco de la esperada nueva temporada en Disney Plus, como lo confirma un nuevo avance.

Unos meses después, el guionista y showrunner de The Clone Wars, Dave Filoni, ofreció un adelanto con un tuit celebrando el primer aniversario del anuncio del regreso del show.

One year ago we announced the return of #TheCloneWars. I can't wait for you all to see what I see. #CloneWarsSaved

"Un año atrás anunciamos el regreso de #TheCloneWars. No puedo esperar a que ustedes vean lo que yo estoy viendo", escribió, con una toma de los ojos de Maul.

¿Quiénes integran el elenco?

Sabemos por el tráiler que algunos actores regresarán para aportar sus voces en inglés, pero una lista oficial del elenco que participará no ha sido revelada por Disney.

El asedio de Mandalore

Filoni reveló bastante acerca de este parte de la trama en 2016 durante el panel Ahsoka's Untold Tales en la convención de fanáticos de Star Wars llamada Celebration Europe: allí incluso hizo referencias al casco del clone trooper con marcas de color naranja visto en el póster. También supimos más detalles en la novela Ahsoka (2016) de E.K. Johnston.

En resumen, es una continuación de la trama de Mandalore que vimos en las temporadas 2 y 5 de la serie. Su impacto también pudo verse en la serie animada <em>Star Wars Rebels</em> y en el episodio final de la temporada 1 de The Mandalorian.

Rumores y teorías

Se ignora cuánto durará el Asedio de Mandalore, pero es poco probable que se desarrolle durante 12 episodios.

Sería muy fácil para Lucasfilm rellenar el resto de la temporada ofreciéndonos versiones finales de dos arcos de cuatro episodios que nunca fueron emitidos, Crystal Crisis on Utapau y The Bad Batch, que están disponibles en línea como storyboards incompletos.

Esto luce lógico —especialmente ya que The Bad Batch presenta al personaje de Hunter—, pero no sería muy emocionante. La toma de Anakin, Rex y Hunter saliendo del hangar es casi idéntica a una toma de A Distant Echo, el segundo episodio del arco de The Bad Batch.

Hay otros arcos de cuatro episodios de los que tenemos noticias, incluyendo uno centrado en la vida de Ahsoka después de que abandonó la Orden Jedi. Ella queda atrapada en el sórdido mundo criminal de la galaxia, pero debe tener cuidado en usar sus habilidades Jedi para evitar llamar la atención sobre sí y volverse un objetivo.

Otro arco de Ahsoka podría ponerla en contacto de nuevo con los Jedi cuando ellos tratan de rescatar a Yoda de un santuario Sith que se encuentra debajo del Templo Jedi; y que la acercó peligrosamente a Darth Sidious.

Dada la popularidad de Ahsoka, es muy probable que estos arcos completen lo que resta de la temporada.

Más allá de estos arcos narrativos de Ahsoka, otra historia no usada puso el foco en los cazarrecompensas Boba Fett y Cad Bane. Cad conoció al finado padre de Boba, Jango Fett —su ADN fue usado como modelo del ejército de clones. Este arco los habría conducido a Tatooine para rescatar a un niño secuestrado por los Tusken Raiders, de las que unas secuencias animáticas fueron mostradas en el evento Celebration Anaheim en 2015.

En el panel de 2016, Dave Filoni y Pablo Hidalgo —integrante de Lucasfilm Story Group, departamento que supervisa la coherencia del universo Star Wars— hablaron sobre una trama que habría llevado a Yoda y a los clone troopers conocidos como Bad Batch a Kashyyyk, el planeta de origen de los Wookiee. Matt Michnovetz advirtió que Chewbacca, quien apareció en la temporada 3, habría tenido un papel importante en estos episodios.

Filoni también aludió a un arco que consistía básicamente en Top Gun con clones, en el que Rex y R2-D2 son abandonados luego de que las fuerzas de tierra discuten con los pilotos.

Los Yuuzhan Vong —una raza intergaláctica de invasores de la serie de novelas no canónicas New Jedi Order— habrían hecho aparición breve en una historia en la que una nave exploradora ponía a prueba las defensas de la República (insinuando que disponen de planes de invasión). Hidalgo contó que era "casi como un episodio de la serie The X-Files".

El último arco no emitido del que tuvimos conocimiento mostraba a la Senadora Padmé Amidala y a Anakin regresando al mundo acuático de Mon Calamari cuando Padmé se esfuerza en ponerle fin al mandato extendido del Canciller Palpatine.