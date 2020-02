Star Wars The Clone Wars: La saga goza de buena salud en su regreso

Lucasfilm/Disney

Antes del arribo de The Mandalorian en noviembre de 2019, la serie que quizás capturó mejor el espíritu de la trilogía original de Star Wars fue Star Wars: The Clone Wars, que se emitió originalmente en Cartoon Network entre 2008 y 2013, con una temporada adicional lanzada en Netflix en 2014. Fue supervisada por el propio George Lucas, quien formó al director Dave Filoni para que asumiera las riendas de showrunner de la serie de dibujos animados.

Ahora, luego de una pausa de seis años, llega la séptima y última temporada de Star Wars: The Clone Wars, que Disney Plus transmitirá en exclusiva a partir del viernes 21 de febrero. CNET en Español tuvo acceso a los dos primeros episodios, de los 12 capítulos que comprende la temporada final.

Disney Plus emitirá un nuevo episodio cada semana, por lo que los capítulos vistos, The Bad Batch y A Distant Echo, podrán verse el 21 y el 28 de febrero, respectivamente. Star Wars: The Clone Wars tiene como sello distintivo contar una historia a lo largo de dos episodios, así que la trama de The Bad Batch tendrá su desenlace una semana después, el 28 de febrero.

Pese a que hay una separación de seis años entre la temporada 6 y la 7, los nuevos episodios se sienten idénticos en estilo y animación. Esto se debe a que los dos capítulos vistos, The Bad Batch y A Distant Echo, datan de 2014, cuando se inició la producción de una séptima temporada que, al final, fue cancelada.

Estos dos episodios de la séptima temporada nunca fueron animados, pero sus bocetos (storyboards) eran conocidos por los fanáticos, pues Lucasfilm los había compartido en starwars.com.

The Bad Bad Batch (El lote malo) trata sobre el Escuadrón 99, integrado por cuatro soldados clones defectuosos pero cuyas mutaciones resultan útiles en el campo de batalla. Su líder es el sargento Hunter, cuyo semblante físico recuerda a Rambo (con pelo largo y bandana en la cabeza), experto en seguir el rastro del enemigo; Wrecker, el fortachón del equipo, con aspecto que evoca a Arnold Schwarzenegger; Crosshair, el francotirador, de pocas palabras y siempre con un palillo en la boca, como Clint Eastwood en los westerns; y Tech, el experto en tecnología y en hackeo de sistemas informáticos.

En el primer episodio, este grupo acompaña al Capitán Rex en una misión detrás de las líneas enemigas, en el planeta Anaxes, con el objetivo de investigar por qué las tropas separatistas logran descifrar una y otra vez las estrategias militares de la República. En el siguiente episodio, A Distant Echo, Anakin Skywalker se une a Rex y al Escuadrón 99 en una misión al planeta Skako Minor, donde —sospechan— está la causa de que las estrategias de la República sean descifradas fácilmente por los separatistas.

Como se ve, es una historia interesante, con algunos giros algo predecibles, pero que incluye muchas escenas de acción. En este sentido, Star Wars: The Clone Wars siempre ha hecho honor a la palabra "guerra" en el nombre de la saga, y pone el foco en las batallas, combates y actos heroicos de los protagonistas.

Resulta curioso que los Stormtroopers de la trilogía original son famosos por nunca dar en el blanco mientras que los soldados clones —y en particular el Escuadrón 99— de la serie animada sean Stormtroopers eficaces, ágiles y unos contrincantes temidos. Claro está, son los chicos buenos en Star Wars: The Clone Wars.

Disney Plus se ha reservado ofrecer detalles sobre las historias que dominarán la temporada 7. Se sabe que los dos grandes personajes serán la popular Ahsoka Tano y el villano Maul. El segundo tráiler de la temporada final revela que ambos se enfrentarán en un gran duelo. Otros reportes señalan que veremos el Asedio de Mandalore, la cruenta campaña que casi destruyó la vida de este planeta y que es mencionada en The Mandalorian.

Si deseas conocer más sobre la importancia de esta serie animada en la saga Star Wars, puedes leer un análisis de CNET en Español sobre las razones por las que Disney revivió Star Wars: The Clone Wars.

Star Wars: The Clone Wars se estrena el 21 de febrero en Disney Plus. Cada viernes se emitirá un nuevo episodio hasta concluir la serie con el capítulo 12.