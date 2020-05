Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge es un viaje VR en los parques Disney

ILMxLAB

Galaxy's Edge de Disney Parks sigue siendo la máxima experiencia inmersiva de Star Wars y ILMxLAB te la llevará hasta tu casa a finales de año. El estudio de realidad virtual de Lucasfilm reveló el jueves que trabaja en Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge en colaboración con Oculus Studios, propiedad de Facebook.

La aventura de realidad virtual se desarrolla alrededor del puesto remoto de Black Spire de Batuu, entre los eventos acontecidos en las películas The Last Jedi y The Rise of Skywalker, y parece una versión sin Sith del videojuego de Vader Immortal de 2019. Cuenta con "personajes nuevos e icónicos" de la franquicia y ofrece varias opciones de juego y de dificultad.

"Esta aventura llena de acción no solo habla de la promesa de experiencias conectadas y complementarias al extender la historia alrededor del puesto remoto Black Spire, sino que representa otro paso significativo en la búsqueda de ILMxLAB en la transición de la narración de cuentos —de comunicación unidireccional— hacia el storyLIVING [la vivencia de la historia], donde estás dentro de un mundo que toma decisiones consecuentes que impulsan tu experiencia hacia adelante", dijo en un comunicado Vicki Dobbs Beck, ejecutiva a cargo de ILMxLAB.

Mientras que los Disney Parks siguen cerrados debido a la pandemia de coronavirus, la aventura de realidad virtual pareciera diseñada para la gente que tuvo que suspender sus vacaciones de verano en Galaxy's Edge. La compañía también lanzó una experiencia de realidad aumentada centrada en Mickey este mes.

"Ahora nuestros huéspedes pueden sumergirse ellos mismos en estas historias tanto dentro como fuera de los parques", dijo en un comunicado el ejecutivo de Disney Imagineering, Scott Trowbridge.