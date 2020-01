Taika Waititi en conversaciones para dirigir película de Star Wars: reporte

Stefania D'Alessandro/WireImage

El futuro de Star Wars, luego de The Rise of Skywalker, es un misterio. Pero, según publicó The Hollywood Reporter el viernes 16 de enero, Disney habría ofrecido la nueva película de Star Wars, prevista a estrenarse en 2022, al director neozelandés Taika Waititi (Thor Ragnarok, Jojo Rabbit).

Waititi tiene buenas relaciones con Disney, pues dirigió Thor: Ragnarok (2017) y está a cargo de la continuación, Thor: Love and Thunder, cuyo estreno está previsto para 2021. Además, dirigió el episodio final de la primera temporada de la serie The Mandalorian, show de Disney Plus para el que también hizo la voz del androide IG-11.

Waititi se encuentra actualmente en la fase de postproducción de su nueva película, Next Goal Wins, y su nombre está asociado a dos películas más: la ya mencionada Thor: Love and Thunder, con fecha de estreno fijada para 2021, y un remake con actor del anime Akira para Warner Bros. ¿Cuándo podría hacerse cargo de un nuevo filme de Star Wars?

Robert Iger, presidente ejecutivo de Disney, aseguró el 7 de noviembre de 2019, en una presentación ante un grupo de accionistas, que las películas de Star Wars serían puestas "en pausa" luego de The Rise of Skywalker. La razón para ello sería dar tiempo a Lucasfilm para definir el camino a seguir con la franquicia en el cine.

Pero días después de ese anuncio, The Hollywood Reporter publicó que en enero de 2020 sería anunciado el director de la nueva cinta de Star Wars, con miras a estrenarse en 2022.

De confirmarse que Waititi sea el director del próximo filme, quizás Disney retrase la fecha de lanzamiento para permitir la escritura del guion. The Hollywood Reporter revela que no está claro si este proyecto ofrecido al director neozelandés es otro distinto al que está trabajando Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.