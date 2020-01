Star Wars: The Rise of Skywalker alcanza los US$1,000 millones en la taquilla

Disney/Lucasfilm

Sin sorprender a nadie (pese a las reseñas poco entusiastas), Star Wars: The Rise of Skywalker alcanzó el martes 15 de enero, los US$1,000 millones en la taquilla global, logrando este hito en el día 28 de su paso por las salas de cine, según The Hollywood Reporter.

Esta cifra se divide en US$481.3 millones recaudados en la taquilla estadounidense y US$519.7 millones del resto del mundo, para un total de US$1,001 millones.

Quizás te preguntes cómo se compara con respecto de su predecesora The Last Jedi, que recuperó algunos fanáticos luego de que se criticara a The Rise of Skywalker de deshacer muchos puntos de la trama del Episodio VIII con lo que complacía los deseos de los fanáticos. The Last Jedi generó US$1,330 millones a nivel global. Si las proyecciones del analista citado por The Hollywood Reporter son correctas, el nuevo filme dirigido por J.J. Abrams recaudará entre US$1,200 millones a US$1,250 millones. Esto equivaldría a una caída de entre nueve y seis por ciento en recaudación.

No obstante, Disney mantiene su trayectoria de romper récords con películas que recaudan US$1,000 millones en taquilla, con The Rise of Skywalker erigiéndose en el séptimo filme que lo logra en 2019. Las otras que alcanzaron esta meta son: Avengers: Endgame, The Lion King, Frozen 2, Captain Marvel, Toy Story 4 y Aladdin.

El ritmo más lento de The Rise of Skywalker en la taquilla obedece a su desempeño mediocre en salas de cine de China —donde Avengers: Endgame fue un gran éxito— y menos vistas repetidas de fanáticos hastiados, pese a que The Rise of Skywalker es el cierre de la saga Skywalker.

Los fans que, sin embargo, no se cansaron de ver la serie con Baby Yoda en Disney Plus.