Kylo Ren aparece en la temporada 2 de la serie Star Wars Resistance

starwars.com

El Líder Supremo Kylo Ren y Captain Phasma, entre otros, son algunos de los rostros familiares de la saga Star Wars que aparecen en el tráiler de la segunda temporada de la serie animada Star Wars Resistance, que se estrena el 6 de octubre en el canal Disney Channel y en la plataforma DisneyNOW.

La segunda temporada de la serie se desarrolla entre los acontecimientos descritos en Star Wars: The Last Jedi (2017) y Star Wars: The Rise of Skywalker (2019). La historia se centra en el joven piloto rebelde Kazuda Xiono quien, junto con sus compañeros de la estación espacial Colossus, se encuentra perdido en el espacio tras escapar por poco del ataque de la Primera Orden.

La segunda temporada de Star Wars Resistance se estrena el 6 de octubre, a las 10 p.m. hora del Este y del Pacífico de Estados Unidos, en Disney Channel y DisneyNOW.