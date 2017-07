‘Star Wars’: Robot R2-D2 se vende en subasta por más de US$2 millones

Profiles in History

Ser dueño de un trozo de la historia del cine no siempre es barato. Un ejemplo de ello es que un androide R2-D2 de Star Wars obtuvo un impresionante valor de US$2.75 millones el pasado 28 de junio en una subasta de la firma Profiles in History, en Calabasas, California.

La unidad R2-D2 no proviene de una de las películas de Star Wars, sino de cinco de ellas. Este R2-D2 se ensambló a partir de los componentes originales de los otros robots usados en los episodios IV, V, VI, I y II, de acuerdo con la descripción del objeto en la página Web de la casa de subastas.

El droide vendido se compone de la cúpula superior y el lente ocular del R2-D2 filmado en A New Hope (1977).

La pieza vendida también incluye dos patas del droide R2-D2 en The Empire Strikes Back (1980) y otra extremidad del robot usado en The Phantom Menace (1999). Varias piezas de detalle en este R2-D2 provienen del cuerpo del R2-D2 de A New Hope.

Esta no era la única pieza de Star Wars siendo subastada. La espada de luz original de Luke Skywalker en A New Hope y The Empire Strikes Back también se vendió en esta subasta de Profiles in History por US$390,000.

Los compradores de ambos costosos objetos de Star Wars permanecen anónimos.

