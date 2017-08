‘Star Wars’: Obi-Wan Kenobi tendrá su propia película, reporte

Agrandar Imagen Lucasfilm

De todos los spin-offs posibles de Star Wars, este era uno de los más obvios y reclamados por los fanáticos.

Pues el jueves en la tarde The Hollywood Reporter divulgó la noticia de que el próximo spin-off de la saga se centrará en Obi-Wan Kenobi y ya hay un director al que Lucasfilm le ofreció el proyecto: el inglés Stephen Daldry (The Crown).

Según indica The Hollywood Reporter el proyecto se encuentra en su primera fase, al punto que todavía no cuenta con guión y las negociaciones con Daldry aún no han concluido.

Tampoco se sabe si Ewan McGregor repetiría el papel que interpretó, en su fase joven, en las precuelas, y que Sir Alec Guinness hizo famoso en la trilogía original.

En paralelo a las nuevas películas de la saga, Lucasfilm ha desarrollado también spin-offs para contar historias dentro de este universo cinematográfico pero que no involucran a miembros de la familia Skywalker.

El primero de ellos fue Rogue One: A Star Wars Story, estrenado en 2016. Y actualmente se encuentra en su fase final de rodaje el spin-off sobre el joven Han Solo, que dirige Ron Howard.

Otro personaje de Star Wars que suena insistentemente para tener su propia película es el caza recompensas Boba Fett.

Obi-Wan Kenobi es un personaje suficientemente interesante para tener su propio spin-off. No solo es uno de los Caballeros Jedi más diestros con un sable de luz, sino que permaneció oculto durante 20 años en el planeta Tatooine para cuidar, sin ser notado, al joven Luke Skywalker.

Estos son unos años poco conocidos de Kenobi, en los que pudo haber protagonizado muchas e interesantes aventuras.

Stephen Daldry ha sido nominado en tres oportunidades al premio Oscar, por su dirección de los filmes Billy Elliot (2000), The Hours (2002) y The Reader (2008). Más recientemente dirigió la serie The Crown (2016) para Netflix.

