La serie de Obi-Wan Kenobi para Disney Plus: Ewan McGregor y más detalles

Cuando de Star Wars se trata, nunca hay suficientes historias. Y los estrenos siguen aumentando. No solo podremos ver el nuevo estreno cinematográfico de la saga, Star Wars IX: The Rise of Skywalker, a partir del próximo 20 de diciembre. El servicio de streaming Disney Plus estrenará este 12 de noviembre la primera serie con personajes de carne y hueso ambientada en el universo de La guerra de las galaxias, The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal. Y ya está confirmada también otra serie para Disney Plus con el personaje de Diego Luna en Rogue One como protagonista, Cassian Andor.

Pero los títulos de Star Wars para la pequeña pantalla no se quedan ahí y el pasado 23 de agosto durante la conferencia de cultura popular y fans de Disney, D23, el estudio confirmó una tercera serie con actores reales para su plataforma de streaming: un show todavía sin título sobre Obi-Wan Kenobi y en el que el escocés Ewan McGregor volvería a interpretar al maestro jedi.

Lo que sabemos de la serie de Obi-Wan Kenobi

McGregor retomará aquí el papel de Obi-Wan Kenobi con el que se estrenó en 1999 en Star Wars: Episode I - The Phantom Menace y que después retomaría en el resto de precuelas, Attack of the Clones y Revenge of the Sith. Se trata del personaje a quien Alec Guiness dio vida por primera vez en la trilogía original de La guerra de las galaxias: Star Wars: Episode IV - A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of the Jedi y conocido también como Ben Kenobi.

En los episodios I, II y III Obi-Wan fue el maestro jedi encargado de entrenar a Anakin Skywalker, antes de que este se pasara al lado oscuro. Anakin y Obi-Wan se enfrentan en un duelo final en el episodio III en el que el jedi le corta un brazo y las dos piernas a Anakin y prácticamente lo deja por muerto. Su estado al salir de esa batalla precipita que se convierta en Darth Vader. Padmé, la esposa de Anakin, da a luz a dos hijos mellizos antes de morir: Luke y Leia. Obi-Wan se exilia a Tatooine con Luke y confía el cuidado del bebé a un matrimonio de granjeros que son también sus tíos. En el episodio IV un Luke Skywalker ya adulto acaba encontrando a Ben Kenobi en Tatooine y juntos acuden a la llamada de ayuda de Leia.

Esta serie estará ambientada ocho años después de los hechos de Revenge of the Sith, algo que significa que seguramente encontraremos a Obi-Wan en Tatooine, planeta al que se exilió con el bebé Luke Skywalker al final de Revenge of the Sith. Esto pone la acción de la serie alrededor de la misma fecha en la que transcurrieron los hechos de Solo: A Star Wars Story y unos años antes de A New Hope.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, le explicó a Entertainment Weekly que llevaban años queriendo desarrollar este proyecto con un personaje tan icónico. "Internamente, hemos querido esto durante mucho tiempo y sabemos cuánto querían los fans que pasara. Sabíamos que teníamos que hacerlo bien", explicó.

Fecha de estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi

"Tenemos todos los guiones escritos y estamos listos para empezar a filmar el año que viene", explicó la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en D23 el pasado mes de agosto. Algo que apuntaría hacia un estreno de esta serie en 2021.

No sabemos cuántos episodios tendrá la serie de Obi-Wan, pero la primera serie de Disney Plus ambientada en el universo de Star Wars, The Mandalorian, tendrá 10 episodios. Algo que nos da una pista sobre lo que podríamos esperar.

El equipo de la serie de Obi-Wan Kenobi

Por el momento solo McGregor está confirmado para el reparto de este título. Esta no es la primera incursión del actor principalmente cinematográfico en la pequeña pantalla. En 2017 el protagonista de Trainspotting interpretó a dos hermanos gemelos en la serie de FX Fargo.

En septiembre se confirmó también que la directora Deborah Chow dirigirá la serie. Chow tiene una larga experiencia tras las cámaras en televisión dirigiendo episodios de Better Call Saul, Reign y Fear the Walking Dead. Además de que ha colaborado recientemente con Disney precisamente en The Mandalorian.

"Queríamos seleccionar a un director que pudiera explorar tanto la determinación callada como la rica aura de misterio de Obi-Wan de una forma que se integre perfectamente dentro de la saga de Star Wars. Basándonos en su fenomenal trabajo de desarrollo de nuestros personajes en The Mandalorian, confío plenamente que Deborah es la directora perfecta para explicar esta historia", explicó Kennedy en la página oficial de Star Wars.

El guionista Hossein Amini (The Alienist, Drive) será el encargado de escribir esta serie.