Nueva película y director de Star Wars será anunciado en enero de 2020: reporte

Alex J. Berliner/ABImages

George Lucas podría tener un sucesor y no sería otro que el creador de la serie The Mandalorian, Jon Favreau. Según una nota de The Hollywood Reporter, publicada el miércoles 20 de noviembre de 2019, hay una película de Star Wars prevista para 2022, cuyo director y detalles del proyecto serán anunciados en enero de 2020, para no interferir con el estreno de The Rise of Skywalker, el 20 de diciembre.

La otra gran revelación de la nota de The Hollywood Reporter es que, al parecer, el director Jon Favreau será quien se hará cargo de tomar las decisiones creativas sobre el futuro de la saga. El tema central del artículo es la incertidumbre sobre el destino de Star Wars luego del Episodio IX, así como sobre lo que ocurrirá con Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, cuyo contrato expira en 2021.

¿Kennedy se quedará o se irá de Lucasfilm? Robert Iger, presidente ejecutivo de Disney, aseguró el 7 de noviembre, en una presentación ante un grupo de accionistas, que las películas de Star Wars serían puestas "en pausa" luego de The Rise of Skywalker. Sin duda, el fallido desempeño en taquilla de Solo: A Star Wars Story (2018) echó por tierra la idea de crear spinoffs de la saga.

Ahora, sin embargo, el éxito aparente de la serie The Mandalorian en la plataforma de streaming Disney Plus ha insuflado ánimos en la corporación sobre el potencial de la marca Star Wars. Y si The Rise of Skywalker es un fenómeno en taquilla, como se espera, Disney querrá aprovechar el momento y tener, ahora sí, un plan más sólido que permita a la saga tener éxito en los años venideros, ya sin la familia Skywalker incluida en la historia.

La pregunta clave entonces es: ¿cómo se crea una nueva mitología de Star Wars sin George Lucas? Aquí es donde emerge el nombre de Jon Favreau, quien no solo creó la serie The Mandalorian, sino que, además, dirigió dos exitosas películas para Disney —The Jungle Book y The Lion King— y dirigió el filme Iron Man (2008) que dio origen al Universo Cinematográfico Marvel. En pocas palabras, Favreau cuenta con el absoluto respaldo de Disney.

Así que, sin importar si Kennedy permanece o abandona el puesto de la presidencia de Lucasfilm, The Hollywood Reporter publica que Favreau liderará un triunvirato que tomará todas decisiones creativas sobre todo lo concerniente con Star Wars. Junto con Favreau, trabajarían Dave Filoni, director que desarrolló el show de dibujos animados Star Wars: The Clone Wars y cuyo mentor en Lucasfilm fue el propio George Lucas; y Michelle Rejwan, una de las productoras del Episodio IX y vicepresidenta de desarrollo y producción de acción en vivo para Lucasfilm.

Reproduciendo: Mira esto: Visita con nosotros Galaxy's Edge, la expansión de Star...

Se ignora qué proyecto de Star Wars será anunciado en enero de 2020. Ya The Hollywood Reporter descartó que sea la trilogía encomendada a Rian Johnson. Una opción es el proyecto de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien desea producir un filme de la saga, aunque con los desafíos de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, luce cuesta arriba que pueda comprometerse con Star Wars.

Lo único claro en el porvenir de Star Wars es el streaming. Además de The Mandalorian y de una nueva temporada de la serie animada Star Wars: The Clone Wars, Disney Plus planea una serie sobre Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor, y una serie spinoff de la película Rogue One, sobre espías de la alianza rebelde con Diego Luna repitiendo en el papel de Cassian Andor.