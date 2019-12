Star Wars: Los 51 mejores momentos de The Rise of Skywalker

La saga de la familia Skywalker ha llegado a su fin con el Episode IX: The Rise of Skywalker. La película dura dos horas y veinte minutos, tiempo en que el director J.J. Abrams no nos deja descansar ni un segundo.

En la cinta nos reencontramos con Rey, Finn, Poe Dameron, BB-8, Chewbacca, C-3PO y R2-D2. Pero también veremos a la General Leia Organa, además de que conoceremos algunos nuevos personajes como el amor perdido de Poe, Zorri Bliss. Asimismo, reaparece al Emperador Palpatine (como sabíamos desde los avances) y algunos jedi del pasado, además de otras sorpresas grandes.

Además de cerrar algunas de las líneas narrativas de The Force Awakens y The Last Jedi, Abrams nos introduce a nuevas historias, nuevos seres, nuevos planetas y nuevas aventuras, en la que se suponía es la última película de esta saga. Por eso —porque pasan muchísimas cosas— nos dimos a la tarea de hacer esta lista con los que consideramos los mejores eventos de este episodio de La guerra de las galaxias.

Cuidado: A partir de aquí este artículo está atascado de spoilers.

Cuando Kylo Ren mata a decenas de seres en el planeta donde descubre la pirámide Sith Wayfinder que lo llevará a Exogol. Cuando vemos el rostro del Emperador Palpatine en Exogol y confirmamos que sigue "vivo". Cuando Rey entrena flotando en posición de loto en medio del bosque y con piedras de todos tamaños flotando a su alrededor para demostrar que controla mejor la fuerza. Cuando vemos que Leia está ayudando a Rey a aprender a usar la Fuerza. Cuando Chewie juega a dejarik con Finn, quien junto a Poe creen que el wookie hace trampa. Cuando Finn, Chewbacca y Poe descubren que hay un espía trabajando a su favor dentro de la Primera Orden. Cuando Poe le debe pedir perdón a Chewie por dañar el Millennium Falcon tratando de escapar de fuerzas imperiales. Y Poe le tiene que pedir perdón a Rey porque el Millennium Falcon está en llamas. Poe, a su vez, quiere saber qué ha pasado con BB-8 y le pide explicaciones a Rey. Cuando Rey, Chewbacca, Finn, Poe y C-3PO llegan al colorido festival del planeta donde encuentran a Lando Calrissian. Cuando stormtroopers voladores atacan a Rey, Chewbacca, Finn, Poe y C-3PO. Cuando Kylo Ren reconstruye el casco negro que destruyó en un ataque de ira en la película anterior y nadie se atreve a decirle nada. Cuando nuestros héroes se hunden en unas piedritas movedizas. Cuando nuestros héroes hallan una daga Sith y C-P3O lee lo que dice y explica que por la forma en la que está programado, sabe lo que dice, pero no puede pronunciar ese idioma. Cuando Rey cura a la serpiente y nos enteramos que la Fuerza puede curar. Cuando Rey salta sobre la nave de Kylo Ren y le corta un ala. Cuando Rey y Kylo Ren usan la Fuerza para controlar la nave donde aparentemente llevan prisionero a Chewbacca y creemos que Chewie muere, Cuando nuestros héroes viajan al planeta Kijimi para intentar sacar la información de C-3PO. Cuando conocemos a Babu Frik, la pequeñísima criatura que extraerá la información de la memoria de C-3PO, al tiempo que tendrá que borrarle la memoria. Cuando C-3PO se presenta de nuevo porque no reconoce a nadie y se queja del plan de rescatar a Chewbacca. Cuando nos damos cuenta que entre Poe y Zorri Bliss hubo un amorío en el pasado.

Cuando Rey, Finn, Poe y C-3PO entran en Destroyer de la Primera Orden para rescatar a Chewbacca. Cuando Kylo le dice a Rey que ha estado dentro de la cabeza de ella y ella solo debe mirar en el interior de su mente para saber quiénes son sus padres. Cuando Kylo y Rey pelean con sus sables de luz a pesar de estar en dos lugares diferentes y durante la pelea tiran al suelo los restos de la máscara de Darth Vader (así Kylo descubre dónde está Rey). Cuando Finn y Poe descubren que el espía es el General Hux. Cuando el General Pryde se da cuenta que Hux es el espía y lo mata. Cuando descubrimos que Rey es la nieta del Emperador Palpatine. Cuando nuestros héroes viajan al sistema de la luna de Endor para encontrar otro Sith Wayfinder. Cuando conocen a Jannah y sus guerreros cabalgantes y hay química entre ella y Finn. Cuando Rey navega sobre olas gigantes en la primera nave acuática que vemos en Star Wars. Cuando Rey lucha contra su otro yo, una Rey sith, dentro de los restos de la Estrella de la Muerte y vemos la espada roja doble de la otra Rey. Cuando Rey y Kylo Ren pelean con sus sables de luz sobre los restos de la Estrella de la Muerte con el agitado mar a su alrededor. Cuando Leia le manda un mensaje a Kylo Ren para recordarle su amor, y muere. Rey aprovecha esa distracción para clavarle el sable de luz a Kylo/Ben en el costado, para luego curarle la herida con la Fuerza. Cuando Rey se roba la nave de Kylo Ren y vuela a la isla Ahch-To. Cuando Han Solo vuelve a decir aquello de "Lo sé", mientras habla con su hijo, Ben, como un recuerdo. Cuando el ánima de Luke Skywalker extiende la mano para rescatar el sable de luz que Rey ha lanzado a las llamas. Cuando vemos a Luke entrenando a Leia y le da el sable a Rey. Cuando Rey recupera la pirámide Sith Wayfinder para ir a Exogol. Cuando Ben y Rey unen sus sables de luz para pelear contra Palpatine. Cuando Rey echas chispas por las manos para vencer a Palpatine. Cuando vemos a Lando en el Millennium Falcon y muchas tropas aliadas se unen a la Resistencia. Cuando Ben resucita a Rey usando la Fuerza. Cuando Rey y Ben Solo se besan. Cuando muere Ben y su cuerpo, y el de su mamá, se desvanecen, como sucede con los jedi cuando mueren. Cuando le entregan a Chewbacca una de las medallas que le dieron a Luke y Han al final de A New Hope —a él no le dieron medalla en aquella ocasión. Cuando la comandante D'Acy besa a otra mujer durante las celebraciones de la victoria. Cuando se ve a los ewoks celebrando la victoria en la luna de Endor. Cuando se Rey aterriza en Tatooine y se ven unos jawas. Cuando Rey llega a donde Luke vivió en Tatooine. Cuando Rey entierra los sables de luz de Luke y Leia en las arenas de Tatooine. Cuando Rey enciende su sable de luz blanco (o ambar). Cuando Rey contesta que su apellido es Skywalker. Cuando vemos los contornos de Rey y BB-8 dibujados contra el horizonte y los dos soles de Tatooine.

—Patricia Puentes y Rafael Carballo colaboraron con este artículo.