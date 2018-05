Lucasfilm

Según pudo conocer The Hollywood Reporter el jueves en la tarde, Lucasfilm está desarrollando una película sobre Boba Fett, el famoso cazarrecompensas de la saga Star Wars.

La publicación reveló también que James Mangold está a cargo del guión y de la dirección del filme. Mangold fue nominado al Oscar 2018 a mejor adaptación por la película Logan, que también dirigió.

La noticia se da a conocer la misma semana en la que Lucasfilm estrena un nuevo spin-off de la taquillera saga, Solo: A Star Wars Story, que cuenta la historia del joven Han Solo y que llega a las salas de cine el viernes.

El primer spin-off de Star Wars fue Rogue One: A Star Wars Story, lanzada en 2016.

The Hollywood Reporter también informó que Lucasfilm está en negociaciones con el realizador Stephen Daldry para que dirija una película sobre Obi-Wan Kenobi.

Boba Fett fue introducido, en un segmento de dibujos animados dentro del especial navideño de Star Wars -- The Star Wars Holiday Special -- transmitido en televisión en 1978. Pero su debut cinematográfico tuvo lugar en The Empire Strikes Back (1980), donde participa como un mercenario contratado por Jabba the Hutt para que capture a Han Solo.

Se desconocen los detalles de la trama o de cuándo Lucasfilm hará un anuncio oficial de la película.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.