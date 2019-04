Star Wars: Las claves del primer tráiler de The Rise of Skywalker

El tráiler teaser de Star Wars: The Rise of Skywalker revela poco o nada de la trama de la película. Pero su importancia es sustantiva: reveló la reaparición del Emperador Palpatine (Ian McDiarmid), del que se creía había muerto en Return of the Jedi (1983) y usó la palabra Skywalker en su título, lo que generó un intenso debate en redes sociales.

El video cuenta con más de un millón de vistas en las breves horas transcurridas desde su lanzamiento en YouTube. Aquí intentaremos descubrir las claves del primer tráiler teaser del Episodio IX Star Wars: The Rise of Skywalker. Y, así, ver si averiguamos un poco más sobre su misteriosa trama.

Palpatine regresa

Su rostro no aparece en el tráiler, pero el avance cierra con la típica sonrisa malévola risa, en off, del Emperador Palpatine. Su intérprete, el actor Ian Mcdiarmid, apareció en el escenario del panel dedicado al Episodio IX en la Star Wars Convention, lo que despejó cualquier duda de quién era el autor de la risa maquiavélica.

Se trata de la mayor revelación del avance, pues vimos al Emperador morir en el final de la película Return of the Jedi (1983). En aquella ocasión, Darth Vader lanza al Emperador por un foso de la nueva Estrella de la Muerte en construcción, impidiendo que el Emperador mate a Luke. Así, Darth Vader se redime ante su hijo poco antes de morir.

Desde los acontecimientos vistos en Return of the Jedi hasta la historia de Star Wars: The Force Awakens (2015) han transcurrido 30 años, aproximadamente. En este tiempo, el Imperio ha desaparecido y la única amenaza proviene de algunas fuerzas sobrevivientes, agrupadas bajo el nombre de la Primera Orden.

El líder supremo de la Primera Orden es el misterioso Lord Snoke, quien posee un asombroso dominio de la Fuerza, pero no parece ser un Señor del Sith, como el Emperador Palpatine. Además, Lord Snoke muere en Star Wars: The Last Jedi (2017) a manos de Kylo Ren (Adam Driver), quien asume el mando de la Primera Orden.

En los episodios VII y VIII nadie dudó que el Emperador Palpatine había muerto durante la batalla de Endor en Return of the Jedi. Es cierto que Lord Snoke murió siendo un misterio, sin que supiéramos el origen de sus poderes o su pasado. Pero la reaparición del Emperador Palpatine es inesperada y algo desconcertante, pues parece un intento algo forzado por cerrar el ciclo de la familia Skywalker, enfrentando en una batalla final a sus integrantes (Leia, Kylo Ren, ¿Rey?, ¿el fantasma de Luke?) contra el poderoso Señor del Sith que condujo a Anakin hacia el lado oscuro de la Fuerza.

Skywalker tenía que ser

El Episodio IX trata sobre el ascenso de los Skywalker. Tiene sentido. Disney ha adelantado que el Episodio IX cierra el ciclo de la saga Skywalker en Star Wars y que, luego de este filme, el camino está abierto para contar las historias de otros personajes.

Si el título usa la palabra Skywalker le advierte al público que la trama girará en torno de ese tema y que The Rise of Skywalker mostrará la redención de la familia y el cumplimiento final de la promesa que significó Anakin Skywalker, el elegido, el llamado a traer el equilibrio en la Fuerza.

La pregunta que surge es: ¿quién es el Skywalker que asciende? Solo quedan dos miembros de la familia que conozcamos: Leia Organa y su hijo, Kylo Ren. ¿Será Rey en realidad hija de Luke? Por lo pronto, Bob Iger, presidente ejecutivo de Disney, informó Bloomberg Television que las películas de Star Wars estarán en pausa luego de Star Wars: The Rise of Skywalker. La franquicia se tomará unas vacaciones mientras se decide cuál es la dirección que tomará la saga ya sin los Skywalker.

Lucasfilm

Kylo otra vez con máscara

En el tráiler se muestra que la máscara de Kylo Ren vuelve a ser forjada, sus trozos unidos con un material rojo soldador. La máscara es tan importante que figura en los empaques de la película. La máscara fue rota en The Last Jedi (2017), dirigida por Rian Johnson. Así que el regreso de la máscara de Kylo Ren podría ser una declaración de principios de J.J. Abrams, el director de The Rise of Skywalker; algo asi como "la máscara se queda porque por una razón la incluí en The Force Awakens".

Se ha especulado que los Caballeros de Ren (Knights of Ren) —la orden de guerreros que profesa un culto a Darth Vader y de la que Kylo Ren fue líder— hará aparición en el Episodio IX. Ya que todos los Caballeros de Ren llevan máscaras, es posible que Kylo Ren decida volver a ocultar su rostro para comandar y lucir más amenazador ante los ojos de la Primera Orden.

Lucasfilm

Lando vuelve a las andadas

En The Force Awakens tuvimos a Harrison Ford y Carrie Fisher; en The Last Jedi a Mark Hamill y Carrie Fisher. Y, ahora en The Rise of Skywalker, la nostalgia por la trilogía original se manifiesta en el regreso de Billy Dee Williams, quien vuelve a interpretar a Lando Calrissian, el dueño original de la nave Millennium Falcon. Es más, en el tráiler se le ve conduciendo la legendaria nave junto con Chewbacca y dirigiéndola, como ya es tradición, hacia el hiperespacio.

Lucasfilm

El abrazo de Leia

Se sabe que la General Leia Organa (Carrie Fisher) tendría un papel importante en el Episodio IX. Pero el fallecimiento repentino de Fisher el 27 de diciembre de 2016, truncó esa posibilidad, lo que obligó a reescribir el guión.

El director J.J. Abrams decidió que el personaje de Leia podía aparecer en la historia, usando imágenes no usadas que filmó con la actriz para The Force Awakens (2015). Se ignora todavía cómo encajarán estas escenas dentro de la historia, pero el avance del Episodio IX revela que será un final emotivo.

La medalla de 'A New Hope'

Al principio parecía una reliquia misteriosa o la hebilla de un cinturón. Pero se trata de la medalla que fue entregada a Luke, Han Solo y Chewbacca al final de Star Wars: A New Hope (1977) por haber ayudado a la derrota del Imperio en la batalla de Yavin y la destrucción de la Estrella de la Muerte.

Esta medalla concedida por las fuerzas rebeldes es tomada en sus manos probablemente por Leia. ¿Será la medalla de Luke o la medalla de Han?

Lucasfilm

Estrella de la Muerte

Si Palpatine regresa de entre los muertos, a quien se le creía muerto durante la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte en la batalla de Endor, luce interesante que en una toma aparezcan los restos de esa monumental arma.

La contemplan Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) y Poe Dameron (Oscar Isaac) y, aunque ignoramos por qué han partido en su búsqueda o se han topado con ella, la imagen de la Estrella de la Muerte sugiere que hay peligros y amenazas que han permanecido vivos durante los últimos 30 años.

Lucasfilm

Rey vs. nave de la Primera Orden

Es la primera imagen del avance y pronto se entiende por qué: es una acrobacia espectacular, digna de una maestra Jedi, en la que Rey huye de una nave de combate de la Primera Orden (parece ser el caza de Kylo Ren) y da un giro que le permite evadirla y, al mismo tiempo, causarle una avería con su sable de luz. Un salto hecho en cámara lenta y para que los espectadores se queden boquiabiertos ante la destreza de Rey.

Lucasfilm

Nuevo robot: D-0

La parte de los robots en Star Wars está algo apretujada. A la presencia de R2-D2 y BB-8, J.J. Abrams ha introducido un nuevo robot en el Episodio IX: un robot pequeño llamado D-0 (que se pronuncia Dio).

Lucasfilm Ltd.

Tributo a 'Return of the Jedi'

En Return of the Jedi (1983) hay una famosa persecución en motocicletas aéreas por el bosque de Endor y también hay un escape en las dunas de Tatooine tras destruir la nave de paseo de Jabba the Hut. En el tráiler del Episodio IX vemos dos persecuciones que son referencias al Episodio VI. Dos finales de trilogías que se comunican desde la nostalgia.

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker se estrena en cines el 20 de diciembre.