Si el doodle de Google de hoy te parece familiar, es porque seguro lo viste en alguna película.

El doodle, que celebra hoy el Día de San Patricio, muestra dos tréboles saludándose el uno al otro a medida que pasan entre sí en una pequeña isla. Mientras que el dibujo es, digamos, un poco raro, está destinado a representar Skellig Michael, una isla remota frente a la costa suroeste de Irlanda.

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996, la mística isla contiene las ruinas de un monasterio medieval que fue ocupado de forma ininterrumpida hasta finales del siglo XII. Los turistas que son lo suficientemente valientes para montar los 600 escalones hasta el monasterio en la cima de la isla serán recibidos por muchas especies de aves marinas, incluyendo pardelas, alcatraces y alcas.

No obstante, desde 2015, la isla ha atraído un creciente número de visitas que llegan a disfrutar de un impresionante paisaje gracias a que hizo su aparición en la última escena de Star Wars: The Force Awakens, que nos dio una visión de un viejo y solitario Luke Skywalker. Puedes también esperar ver la isla en la próxima película de la serie, Star Wars: The Last Jedi, que se estrenará el 15 de diciembre de 2017.

Aquí está la isla en la vida real. Si pasas por ahí y llegas a ver a Luke, dile que lo andan buscando.