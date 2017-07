‘Star Wars: Forces of Destiny’: Mira los cuatro primeros episodios

Además de la serie Star Wars Rebels, Disney y Lucasfilm tienen lista otra serie de dibujos animados basada en la saga galáctica.

Es una miniserie, se llama Star Wars: Forces of Destiny y esta semana Disney divulgó los primeros cuatro episodios en su canal en YouTube.

El propósito de Star Wars: Forces of Destiny es destacar los aspectos valientes e inspiradores de los personajes femeninos del universo Star Wars, como Rey (Daisy Ridley), Leia Organa (Shelby Young), Jyn Erso (Felicity Jones) y Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), entre otras.

La miniserie consta de 16 episodios en total. El plan de Lucasfilm es divulgarlos primero online y finalmente transmitirlos en el canal Disney Channel en otoño de 2017.

Según la página Web oficial de la miniserie, las historias de Star Wars: Forces of Destiny forman parte del canon de la saga; esto significa que son oficiales. Además, será acompañado por una colección de libros relacionados y una línea de figuras de acción.

El primer episodio se llama Arenas de Jakku y el segundo Bandidos de BB-8; ambos los protagoniza Rey, en los momentos iniciales descritos en la película Star Wars: The Force Awakens (2015).

"Star Wars: Forces of Destiny está dirigido a cualquiera que se ha sentido inspirada por el heroísmo de Leia, el valor de Rey o la tenacidad de Ahsoka", dijo Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, en un comunicado.

"Estamos emocionados de que muchas de las actrices originales han retomado sus papales en estos cortos animados que capturan los pequeños momentos y las decisiones diarias que definen lo que estos personajes son. Es una nueva manera divertida de experimentar Star Wars", concluyó Kennedy.

El tercer capítulo se llama Escape Ewok y tiene como protagonista a Leia Organa y los Ewoks en el planeta Endor visto en Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983). Y el cuarto episodio disponible es El camino del Padawan, con Ahsoka Tano, tal como figura en la serie animada The Clone Wars.

