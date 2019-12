Los mejores regalos para los fans de Star Wars

Este es un gran momento para ser fanático de Star Wars. La película Star Wars: The Rise of Skywalker está por estrenarse, lo mismo que la serie The Mandalorian. Por otro lado, el videojuego Star Wars Jedi: Fallen Order, para PlayStation 4, Xbox One y PC, también está pronto a salir.

Por ello, abundan los regalos para consentir a los fanáticos de La guerra de las galaxias. Aquí te presentamos nuestras recomendaciones.

Disney Para quienes quieren ver The Mandalorian, una suscripción al servicio de streaming de video Disney Plus es el regalo perfecto. El servicio se lanza el 12 de noviembre y cuesta US$7 al mes o US$70 al año.

Angela Lang/CNET Este set de 1,351 piezas del Lego Millennium Falcon viene con Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, C-3PO, R2-D2 y D-O. Lego también cuenta con la nave de Kylo Ren, kits de Rise of the Skywalker para A-Wong y Y-Wing Starfighters y el AT-ST Raider de la serie The Mandalorian.

Angela Lang/CNET Esta Navidad puedes regalar uno de los figurines de Funko Pop Star Wars. Puedes escoger personajes de la película The Rise of Skywalker, la serie The Mandalorian y del videojuego Jedi Fallen Order.

Angela Lang/CNET Otro gran regalo son estas figuras de unos 15 centímetros de altura de Hasbro. Hay de Kylo Ren, de un First Order Jet Trooper con el robot D-O. También hay figuras de 12 pulgadas de Rey, Chewbacca, Finn y Kylo Ren.

Este fascinante libro tridimensional se abre para desplegar icónicos momentos y localizaciones de Star Wars, como Tatooine y la Estrella de la Muerte.

Angela Lang/CNET Estas espadas de plástico tienen efectos de luz y de sonido muy realistas.

Angela Lang/CNET D-O es un droide hecho de partes de repuesto que hace amistad con BB-8. Esta réplica interactiva de Hasbro tienen cabeza y antenas que se mueven, una rueda que se equilibra sola, ojos LED y efectos de sonido. Además, lo puedes controlar con un app en tu teléfono.

Angela Lang/CNET Ninguna cantina que se digne a llamarse así puede prescindir de una colección de vasos Mandalorian de Zazzle. También puedes pedir llaveros, alfrombrilla de yoga, cuadernos, pegatinas, camisetas, posters, bolsas para la merienda y vasos.

Le Creuset Le Creuset tiene un regalo que tu familia atesorará durante generaciones. La colección Star Wars de Le Creuset incluye una olla de horno Han Solo Carbonite Roaster (por US$450), una cacerola de hierro fundido Darth Vader (por US$395) y una pequeña cocotte con diseños de R2-D2, C-3PO y BB-8 por US$30, cada uno.

Angela Lang/CNET Los relojes Garmin de Star Wars te permiten monitorizar tu ritmo cardíaco y contar tus pasos mientras demuestras tu lealtad al Lado Oscuro o a la Fuerza. El Vívofit Jr. 2 para los niños monitoriza los pasos de tu niño, su sueño y su actividad. Para los adultos, esta serie Legacy Saga Series con GPS tiene versiones de Rey y Darth Vader.

Arcade1Up Esta máquina de videojuegos de 12 centímetros de altura es perfecto para cualquier sala de gaming. Viene con las versiones arcade de tres juegos clásicos basados en Star Wars: A New Hope, Star Wars: The Empire Strikes Back y Star Wars: Return of the Jedi. Una pantalla a color de 17 pulgadas y bocinas dobles ayudan a recrear el sentir de una sala de juegos.

