Disney dio a conocer el viernes, durante la convención Star Wars Celebration en Chicago, el título de la nueva película de Star Wars, el esperado Episodio IX que concluirá la historia de la familia Skywalker en la saga. Es The Rise of Skywalker y su estreno está previsto para el 20 de diciembre. La gran revelación: la reaparición del Emperador Palpatine (Ian McDiarmid), el gran villano de las primeras seis películas de la saga.

El anuncio fue acompañado con el primer tráiler del Episodio IX, que fue presentado por J.J. Abrams, director de la película, y por Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm, en el panel dedicado al filme.

El panel fue introducido por Stephen Colbert, conductor del programa televisivo The Late Show with Stephen Colbert. Abrams y Kennedy fueron cautos en el panel, en no revelar spoilers de la película. En tarima fueron acompañados por Anthony Daniels (C-3PO), quien reveló el título de sus memorias, Telling the Odds; Billy Dee Williams (Lando Calrissian); Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn); Oscar Isaac (Poe Dameron), quien explicó que Star Wars se traduce en español como La guerra de las galaxias); Kelly Marie Tran (Rose Tico), Joonas Suotamo (Chewbacca), Naomie Ackie (Jannah) y los robots R2-D2, BB-8 y Dio (un nuevo androide).

Dirigido por J.J. Abrams (Star Wars: The Force Awakens), el Episodio IX cuenta en su elenco con Mark Hamill, Carrie Fisher (con escenas provenientes del rodaje de The Force Awakens), Adam Driver, Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega, Keri Russell, Lupita Nyong'o, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billy Dee Williams, Anthony Daniels y Domhnall Gleeson, entre otros.

El Episodio IX de Star Wars se estrena en cines el 20 de diciembre.