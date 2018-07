Star Wars Episodio 9: La Princesa Leia aparecerá por medio de 'escenas inéditas'

Es oficial: Billy Dee Williams regresará como Lando Calrissian en la película final de la saga Skywalker y veremos a Carrie Fisher de nuevo en pantalla como Leia. A Williams y Fisher se unirán otros dos veteranos de Star Wars: Mark Hamill y Anthony Daniels (C-3PO).

Además, se conocieron los nombres de dos figuras que se suman al elenco: Naomi Ackie (Lady Macbeth, The Five) y Richard E. Grant (Logan, Downton Abbey) en papeles todavía no identificados.

El guionista y director J.J. Abrams afirmó en relación con la inclusión de Leia nuevamente en la historia: "Encontrar una conclusión realmente satisfactoria para la saga Skywalker sin ella nos sobrepasó. Nunca buscaríamos a otra actriz que la reemplazara o recrearíamos al personaje con imágenes creadas en computadora. Con el respaldo y la bendición de su hija, Billie, encontramos la manera de honrar el legado de Carrie y del personaje de Leia en el Episodio IX al usar escenas inéditas que filmamos para el Episodio VII".

Meet the cast of Star Wars: Episode IX. Beginning filming next week.https://t.co/BUCl4H8aRT pic.twitter.com/ezEaLzijLq — Star Wars (@starwars) July 27, 2018

La película se empezará a filmar en los estudios Pinewood de Londres la próxima semana, el 1 de agosto, con un guión coescrito por Abrams y Chris Terrio.

Star Wars: Episode IX todavía no tiene un título oficial y su estreno está previsto para diciembre de 2019.

