Star Wars Episodio 9: Fecha de estreno, elenco, director y teorías

Rey, Finn, BB-8 y Poe Dameron iniciaron un recorrido épico desde el estreno de Star Wars: The Force Awakens en 2015. Ahora en 2019, su aventura arribará a su conclusión cuando Star Wars Episode IX llegue a las salas de cine.

La película tiene muchas ansias que satisfacer. Abrams deberá encontrar una manera de ofrecer un final al revivido universo cinematográfico de Star Wars tras la recepción mixta que tuvo The Last Jedi y el fracaso en la taquilla de Solo: A Star Wars Story. Además, The Force Awakens tampoco estuvo libre de críticas: algunos fanáticos lo criticaron por evocar la película original de Star Wars de manera demasiado predecible. Sin mencionar que necesitará encontrar una manera elegante de despedir a Leia Organa luego de la muerte de la actriz Carrie Fisher en 2016.

Pero todavía es muy temprano, pero con un guión ya escrito y con el rodaje ya iniciado en agosto, disponemos de mucho tiempo antes de que Star Wars regrese a las salas de cine. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora y lo iremos actualizando a medida que la información sea dada a conocer.

Fecha de estreno

Star Wars Episode IX: (todavía sin título definitivo) se estrenará en las salas de cine el 20 de diciembre de 2019.

¿Quién es el director?

J.J. Abrams será quien dirija. Originalmente, Colin Trevorrow (Jurassic World) fue contratado para dirigir la película, pero Lucasfilm cortó relaciones con él en septiembre de 2017 debido a diferencias creativas. No obstante, a diferencia del cambio de director que afectó a Solo, en la que Ron Howard debió asumir las riendas del proyecto luego de que los directores originales Phil Lord y Christopher Miller ya trabajaban en el filme desde hacía seis meses, Abrams se encargó de la dirección mientras el filme estaba en sus etapas iniciales de preproducción.

Elenco: ¿Quiénes aparecen en el filme?

El anuncio de las nuevas figuras que se suman al elenco de Star Wars Episode IX ha sido uno de los aspectos más interesantes del proyecto. En este grupo están:

Matt Smith, quien interpretara al Doctor en una de las recientes encarnaciones de Doctor Who, se suma al reparto en un "papel clave"



Dominic Monaghan

La actriz Keri Russell, estrella de The Americans y quien ya trabajó con Abrams en la serie Felicity, se unió al filme en "un rol orientado a la acción", según indicó el comunicado

Naomi Ackie y Richard E. Grant también fueron incorporados al elenco, pero los nombres de sus personajes no fueron revelados.

Los anuncios oficiales del elenco principal de la película fueron hechos el 27 de julio, pocos días antes del inicio del rodaje, confirmando que Mark Hamill y Billy Dee Williams estaban de regreso en la saga. Y se reveló que la aparición de Carrie Fisher como Leia Organa sería a través de escenas no usadas de la filmación de The Force Awakens, en 2015.

Estaba previsto que en el Episode IX figuraría Fisher de manera prominente, confirmó Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm, a la revista Vanity Fair, pero Fisher falleció en diciembre de 2016. El estudio aseguró que no recrearía digitalmente a la actriz como lo hizo en Rogue One: A Star Wars Story, en 2016.

"Encontrar una conclusión verdaderamente satisfactoria para la saga de la familia Skywalker sin ella (Fisher), nos eludió. Nunca ibamos a contratar a otra actriz para ese papel o usar una recreación digital con efectos de computadora. Con el apoyo y la bendición de su hija, Billie, hemos encontrado la forma de honrar el legado de Carrie y su rol como Leia en el Episode IX usando imágenes inéditas que filmamos durante el rodaje del Episodio VII", dijo J.J. Abrams durante el anuncio del elenco en julio pasado.

Así que esperamos una buena mezcla de nuevos rostros y figuras conocidas de The Force Awakens y The Last Jedi en el elenco de la nueva película de 2019. El reparto oficial es el siguiente:

El músico John Williams compondrá la banda sonora de la película, tal como lo ha hecho con cada entrega de la saga.

Y si bien no es imposible que Harrison Ford regrese como Han Solo, no hay anuncios oficiales al respecto todavía.

Lucasfilm

Historia: ¿Qué ocurrirá?



En esta fase temprana del rodaje solo podemos especular, así que repasemos lo que sabemos sobre el paradero de algunos de los personajes y cómo podrían avanzar los acontecimientos.

Rey: Después de rechazar la oferta de Kylo Ren de dejar perecer tanto a la Primera Orden como a la Resistencia, y así conquistar juntos la galaxia, Rey es vista por última vez abordo del Millennium Falcon con los textos sagrados de los Jedi tomados de Ach-To. Es probable que ella continúe su versión personal del entrenamiento Jedi usando una combinación de los textos, la práctica personal y quizás alguna tutoría fuera de cámara por Leia Organa. Además, acaba de conocer a Poe Dameron, así que es hora de ver cuál podría ser su dinámica con el piloto. Otra cosa: ¿escogerá J.J. Abrams darle cuerpo a la historia de su ascendencia o la mantendrá como una huérfana vendida por sus padres a cambio de dinero para comprar bebida?

Finn: Posiblemente esté saliendo con Rose y se ha haya reencontrado con su mejor amiga Rey; se espera que Finn y Rey permanezcan juntos en Episode IX. Ya libre tras haber derrotado a Capitán Phasma en The Last Jedi, queda tiempo para explorar el pasado de Finn como Stormtrooper, si es relevante para la nueva película.

Kylo Ren: El nuevo líder supremo de la Primera Orden podría estar mirando a todos con el rabillo del ojo para asegurarse de que nadie, nadie encuentre pruebas de que fue él quien mató a Snoke. Dicho esto, después de que su conexión con Rey fue interrumpida al final de The Last Jedi, Kylo podría ahora estar asumiendo completamente su papel como líder Sith.

Leia: Después de que su maravillosa y sorprendente habilidad para volar por el espacio usando la Fuerza la dejó en coma, Leia despertó para el final de la película, pero su condición es desconocida. Debido a la muerte de Fisher, podemos esperar un salto en el tiempo que podría hacer referencia al fallecimiento de su personaje fuera de pantalla, o quizás haya un giro de la trama que separaría a Leia de los demás personajes de Star Wars. Quizás se publique luego un libro u otra pieza de material extendido que llene cualquier vacío que enfrente el Episode IX al no contar con la actriz. (Nota del editor: Lucasfilm ratificó el 27 de julio que utilizará imágenes inéditas de Fisher en The Force Awakens para mostrar a Leia en el Episodio 9).

Rumores y teorías



Hay muchos rumores en Internet sobre Episode IX, que incluyen la posibilidad de que se produzcan algunas apariciones sorpresivas:

Si bien The Last Jedi se inicia inmediatamente en el momento en el que concluyó The Force Awakens, es posible de que haya un salto de tiempo con respecto de Episode IX. John Boyega le contó a Yahoo que se está dejando crecer el cabello para la nueva película. Tendremos que "esperar el tráiler para ver por qué".



Yoda apareció como un fantasma de la Fuerza durante The Last Jedi, y el periódico The New York Daily News afirma que una "fuente interna" reveló que Yoda estará de vuelta en la película de 2019 . Ya que Yoda en su aspecto de fantasma puede invocar un rayo, resulta extraño que no esté más involucrado en ayudar a la Resistencia de Leia.

. Ya que Yoda en su aspecto de fantasma puede invocar un rayo, resulta extraño que no esté más involucrado en ayudar a la Resistencia de Leia. Nota editorial: Ya esto fue confirmado Según Fantha Tracks, Billy Dee Williams regresará para interpretar al personaje de Star Wars en Episode IX. Pese a que se desconcen las fuentes de Fantha Tracks, la vuelta de Calrissian se esperaba desde hace tiempo. El actor canceló su aparición en septiembre en la Expo Saskatchewan Entertainment citando "un conflicto con el rodaje de una película". Nos encantaría la reacción de Lando tras enterarse de que su viejo amigo Han fue asesinado por su hijo.

Según Fantha Tracks, Billy Dee Williams regresará para interpretar al personaje de Star Wars en Episode IX. Pese a que se desconcen las fuentes de Fantha Tracks, la vuelta de Calrissian se esperaba desde hace tiempo. El actor canceló su aparición en septiembre en la Expo Saskatchewan Entertainment citando "un conflicto con el rodaje de una película". Nos encantaría la reacción de Lando tras enterarse de que su viejo amigo Han fue asesinado por su hijo. Muchos de los pilotos del Escuadrón Negro que apoyaron a Poe en el ataque a la Base Starkiller estuvieron ausentes en The Last Jedi, pero el cómic de Marvel sobre Poe Dameron reveló detalles de la misión a la que Leia los envió inmediatamente después de The Force Awakens. Greg Grunberg, quien interpretó a Snap Wexley, insinuó recientemente a Yahoo de que "tiene un escozor por ir allí y hacerlo"; una referencia al pelo facial de su personaje y a que Episode IX se filma en Inglaterra.

¿Podría Obi-Wan Kenobi, personificado por Ewan McGregor, aparecer en el Episodio 9? Según las fuentes de The Sun, McGregor rodará secretamente escenas para la película de 2019. Si bien no hay forma de asegurar esto, McGregor grabó una línea de diálogo usada brevemente en The Force Awakens (2015), que se mezcló con una frase similar grabada por el actor original de Kenobi, Alec Guinness. La frase era breve, McGregor recordó el resultado como: "Rey, estos son tus primeros pasos" durante una aparición en The Graham Norton Show, en 2016. Por lo tanto, no sería para nada sorprendente ver alguna versión de Kenobi en Episode IX, pero la verdadera pregunta es: ¿cuánto?



A medida que aparezcan más rumores, los agregaremos a esta lista.

Tráilers

Todavía no se mostrado ningún avance de la película. Dado que el rodaje recién comenzó en agosto y su estreno es en diciembre de 2019, podrían revelarse las primeras imágenes durante la Comic-Con de San Diego de ese año o junto con el estreno de Avengers 4, en mayo de 2019.

Otros títulos de 'Star Wars' en camino

Hay muchos proyectos vinculados a la saga, si estás interesado en ir más allá de las películas de la nueva trilogía.

Primero está Star Wars Resistance, serie de dibujos animados que Disney Channel transmitirá a partir del 7 de octibre de 2018 y tiene lugar antes de los acontecimientos de The Force Awakens. El show fue creado por Dave Filoni, quien acaba de concluir su participación su participación en la serie Star Wars Rebels y lideró el equipo creativo de la serie Star Wars: The Clone Wars. Si bien Resistance se centrará en nuevos personajes, también incluirá a Poe Dameron y al Capitán Phasma, con las voces en inglés aportadas por Oscar Isaac y Gwendoline Christie, respectivamente.

The Clone Wars, cancelanda originalmente en 2013, será relanzada con una nueva temporada de 12 episodios que será emitida a través de la futura plataforma de streaming de Disney cuando debute en 2019.

Una serie televisiva con actores creada por Jon Favreau está en desarrollo, con miras a ser estrenada en la nueva plataforma de streaming de Disney. Pero todavía se ignoran los detalles acerca de esta nueva serie.

Y si lo tuyo son las películas de Star Wars, puedes estar atento por dos nuevas trilogías. El director de The Last Jedi, Rian Johnson, creará una nueva (sin relación con la saga de la familia Skywalker), y la otra está a cargo de los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss.

Esta guía fue publicada originalmente en inglés el 19 de junio de 2018 a las 10:34 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos, y será actualizada regularmente a medida que se den a conocer nuevas notificias de Star Wars Episode IX.

