JJ Abrams/Lucasfilm

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena el 20 de diciembre de 2019, y los fanáticos no pueden con las altas expectativas. El propio director del filme, J.J. Abrams, calmó los ánimos el pasado 18 de octubre de 2019 en una entrevista concedida a la revista Entertainment Weekly, en la que prometió que el Episodio IX tendrá un final satisfactorio. "Entramos (en el proyecto) sabiendo que tiene que haber un final. No vamos a fallar", dijo.

El Episodio IX no será la película más larga de Star Wars pues, según Abrams reveló a EW el 25 de noviembre de 2019, The Rise of Skywalker tendrá una duración de 2 horas y 21 minutos (141 minutos), lo que resulta menos que The Last Jedi (152 minutos).

El mismo día (25 de noviembre de 2019) pero en una entrevista al show televisivo Good Morning America, Abrams reveló también que uno de los actores de la película -- ni dijo si hombre o mujer -- dejó olvidado el guión de The Rise of Skywalker debajo de la cama en la habitación de un hotel. El personal de limpieza que lo encontró lo pasó a otra persona que lo puso en venta en eBay. "Alguien de la compañía dijo que hay un guión que parece legítimo a la venta en eBay. Y pudieron recuperarlo antes de que se vendiera", confesó Abrams.

El 19 de noviembre la revista Entertainment Weekly divulgó ocho nuevas imágenes de la película, entre las que hay algunas novedades, como Poe Dameron (Oscar Isaac) piloteando el Millennium Falcon y un grupo de Stormtroopers recorriendo una ciudad cubierta de nieve.

La revista Empire, en su edición de diciembre de 2019, lanzó cuatro portadas diferentes, siendo la más interesante la que reúne, en todo detalle, a los Caballeros de Ren, el grupo de guerreros vestidos de negro que profesa culto a Darth Vader.

The Knights of Ren en la mejor foto hasta ahora de #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/hNth97GExt — Lucas Baini - #CamaraEnMano 📷 (@Lbaini) November 22, 2019

En su campaña de promoción de la película, Lucasfilm dio a conocer los 42 nuevos emojis de personajes de toda la saga que están disponibles en Twitter.

Celebrate 42 years of storytelling and discover all 42 of our #StarWars Twitter emojis! Reply below with your favorite! See #TheRiseOfSkywalker in theaters in 1 month. pic.twitter.com/g8gpLRj0J3 — Star Wars (@starwars) November 20, 2019

Está claro que no es solo el cierre de la trilogía actual de Star Wars, iniciada en 2015 con Star Wars: The Force Awakens. La importancia del llamado Episodio IX radica en que pondrá fin a la historia de la familia Skywalker dentro de la saga, dando paso a nuevos personajes y tramas dentro del Universo Star Wars.

La película es, además, el regreso a la saga de Abrams, quien dirigió The Force Awakens y reemplazó al director previsto inicialmente para el Episodio IX, Colin Trevorrow, despedido en septiembre de 2017 por "visiones diferentes" acerca del proyecto.

Lucasfilm estrenó el lunes, 21 de octubre, el tráiler final de la película y dio a conocer también el nuevo póster de The Rise of Skywalker. El mismo día también se pusieron en venta anticipada los boletos para ver el Episodio IX en cines.

Check out the new poster for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker. In theaters December 20. Get your tickets now: https://t.co/MLbzRXrCJb pic.twitter.com/4jwGJOaFZi — Star Wars (@starwars) October 22, 2019

Ademas, el 20 de noviembre de 2019, Lucasfilm mostró los nuevos pósters individuales de los personajes de The Rise of Skywalker, entre los que aparecen cuatro androides, figuras que regresan (Lando Calrissian) y nuevos héroes (Jannah y Zorri Bliss).

The official #TheRiseOfSkywalker character posters have been revealed! (1/3) pic.twitter.com/MAn0DW5ppn — Star Wars Stuff (@starwarstuff) November 20, 2019

Ya con las escenas de Star Wars: The Rise of Skywalker dadas a conocer el 24 de agosto, durante el evento D23 de Disney, los fanáticos no han cesado de elaborar todo tipo de teorías sobre si una de sus protagonistas, Rey (Daisy Ridley), se pasó al lado oscuro de la Fuerza, pues aparece con una túnica negra y un sable de luz doble de color rojo.

Lucasfilm

El compositor John Williams, quien ha escrito la música de todos los episodios de la saga Star Wars, es el autor a los 87 años de edad de la banda sonora del Episodio IX. La película es coproducida por Kathleen Kennedy, J.J. Abrams y Michelle Rejwan. Y, lo que es un hito en Star Wars, Victoria Mahoney es la primera mujer afroamericana que dirige una segunda unidad en el rodaje de una película de la saga.

Tráiler y videos detrás de cámara

Un video con una escena de The Rise of Skywalker fue mostrado el 25 de noviembre de 2019, incluyendo una nueva habilidad de los Stormtroopers: la de volar gracias a un jetpack ajustado a la parte trasera de su armadura.

El 23 de noviembre fue lanzado un nuevo avance exclusivo para TV titulado Fate (Destino), que destaca por mostrar a los Caballeros de Ren en el planeta desértico Pasaana.

Un spot publicitario titulado End (Final) fue lanzado el 19 de noviembre de 2019, con algunas nuevas escenas de la película, entre las que se encuentra una toma en la que se ve a Rey saltando una gran distancia, con la ayuda de la Fuerza, para alcanzar la escalerilla del Millennium Falcon.

Lucasfilm divulgó el lunes, 21 de octubre de 2019, el tráiler final de Star Wars: The Rise of Skywalker. Un avance sin grandes revelaciones de la trama, aunque reitera que el Emperador Palpatine jugará un papel crucial en el argumento y que Rey (Ridley) y Kylo Ren (Driver) protagonizarán un duelo épico en los restos de una Estrella de la Muerte batida por las olas.

Disney dio a conocer el sábado, 24 de agosto de 2019, durante el evento D23 en Anaheim, California, un nuevo avance de la película, con escenas extraídas de todas las películas previas de la saga Star Wars, para recordar a la audiencia que el Episodio IX representa el final de una etapa.

El teaser tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker fue lanzado el 12 de abril de 2019. El avance sirvió para mostrar la confianza y poder de Rey (Daisy Ridley) como Jedi, el retorno de personajes queridos de la saga (como Leia y Lando Calrissian) y para anunciar la reaparición del Emperador Palpatine (Ian McDiarmid) en el cierre de la saga Skywalker en Star Wars.

Sinopsis

El título del Episodio IX fue dado a conocer el 12 de abril de 2019, durante la convención Star Wars Celebration, en Chicago. Todavía no se han revelado los detalles oficiales de la trama, aunque el teaser tráiler culmina con una risa fuera de pantalla, atribuida al Emperador Palpatine, cuyo intérprete, Ian McDiarmid, hizo acto de presencia en la tarima de la Star Wars Celebration una vez culminada la exhibición del tráiler.

El nuevo póster de la película apunta en esa línea. Difundido el sábado, 24 de agosto de 2019, durante el evento D23 de Disney, el cartel muestra el rostro del Emperador Palpatine cubriendo casi toda la extensión del póster, con Rey y Kylo Ren enfrentados en un dueño de sables de luz.

Check out the new poster for Star Wars: #TheRiseOfSkywalker that debuted at #D23Expo. See the film in theaters December 20. pic.twitter.com/FUSZaGQZE6 — Star Wars (@starwars) August 24, 2019

Por lo pronto, este es el primer póster teaser de la película, con el logotipo y el título.

Check out the brand-new poster for Star Wars: The Rise of Skywalker. pic.twitter.com/EcKAKARIKM — Star Wars (@starwars) April 12, 2019

J.J. Abrams, director del filme, ofreció una entrevista en el canal ABC durante la Star Wars Celebration 2019 en la que confirmó que The Rise of Skywalker abordará el tema de los padres de Rey, en una manera que hace "honor" a los acontecimientos de The Last Jedi (2017).

Si recuerdan, en el filme anterior Kylo Ren le contó a Rey que sus padres eran unos chatarreros sin importancia que la vendieron para comprar bebidas alcohólicas. "No quiero decir que lo que sucedió en el Episodio 8 (no sucedió). Hemos honrado eso. Pero diré que hay más en la historia de lo que has visto", explica Abrams en el video de ABC.

Si Rey es una Skywalker, sería un cambio importante con respecto de lo que fue la intención de Rian Johnson en The Last Jedi, en la que se sugería que cualquiera podía traer el equilibrio a la Fuerza, sin importar tu linaje. Si se revela que Rey es hija de Luke, queda claro que los Skywalker son los elegidos para esta tarea.



La revista EW mostró el 16 de octubre una imagen del nuevo personaje de Zorri Bliss, que interpreta la actriz Keri Russell y quien es descrito como un "truhán con casco". Según reportes, es una figura que ayudará a las fuerzas rebeldes a encontrar una manera de dar con un objeto de alto valor para Kylo Ren. ¿Sabrá ella quiénes son los padres de Rey?

Abrams explicó en la página Web Fast Company, que su intención en The Rise of Skywalker es concluir una historia que viene desde A New Hope en 1977. "Si bien hay algunos hilos de ideas más grandes que se habían concebido décadas atrás y muchas ideas que Lawrence Kasdan y yo teníamos cuando estábamos escribiendo el Episodio VII, la falta de inevitabilidad absoluta y de una estructura completa para (el Episodio IX) fue un enorme desafío".

Lucasfilm

Si bien el interés por el origen de Rey es notable, los empaques de Star Wars: The Rise of Skywalker se centran en la figura de Kylo Ren y su nuevo casco reconstruido.

"Estar de regreso para el Episodio IX es algo muy surrealista, y totalmente emocionante. Tan escalofriante como es colocarse en frente del pelotón de fusilamiento, la oportunidad es siempre más relevante que el miedo", afirmó Abrams en el programa Late Show with Stephen Colbert en febrero de 2018. Fue el propio Stephen Colbert quien animó el panel del Episodio IX en la Star Wars Celebration 2019.

La película introducirá algunos nuevos stormtroopers, como el llamado Sith Trooper, con armadura roja, y del que se ignora por ahora la razón de su nombre; y el llamado Jet Trooper, que probablemente aparezca conduciendo motocicletas aéreas o jet packs en el planeta desértico mostrado en el primer tráiler de la película.

Get your first look at the brand new jet trooper from Star Wars: #TheRiseOfSkywalker revealed at #D23Expo: https://t.co/Vx3JSfYsjv pic.twitter.com/EmMGz7kPSb — Star Wars (@starwars) August 25, 2019

El director fue quien compartió en Twitter la primera imagen de los actores Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac el 15 de febrero de 2019 para anunciar la conclusión del rodaje de la película.

It feels impossible, but today wrapped photography on Episode IX. There is no adequate way to thank this truly magical crew and cast. I’m forever indebted to you all. pic.twitter.com/138AprtFuZ — JJ Abrams (@jjabrams) February 15, 2019

Lo único que se sabe es cómo concluyó la historia de la película previa, Star Wars: The Last Jedi (2017): sin el Supremo Líder Snoke, la Primera Orden es ahora liderada por Kylo Ren (Adam Driver). Luke Skywalker (Mark Hamill) ha muerto pero no es el último Jedi, ya que Rey (Daisy Ridley) conservó los antiguos libros de la Orden Jedi así como el viejo sable de luz de Luke. La rebelión ha renacido y la Resistencia se prepara para volver a hacer frente a la Primera Orden. De hecho, se sugiere que en la galaxia pudiera haber más niños sensibles al poder de la Fuerza.

Mark Hamill ha aprovechado que se desconocen los detalles del argumento para gastarles bromas a los fanáticos en redes sociales.

Hey Michael! I know EVERYTHING about Star Wars IX. You're welcome. 💙 https://t.co/XaiOzSyUJe — Mark Hamill (@HamillHimself) January 4, 2019

Elenco de la película

Entre las novedades del Episodio IX está la aparición de la General Leia Organa, interpretada por Carrie Fisher, quien falleció en diciembre de 2016 y aparecerá por medio de escenas descartadas que la actriz filmó para The Force Awakens.

También regresa Mark Hamill como Luke Skywalker, aunque se ignora si será en un flashback de cuando arribó en su nave de Ala-X al planeta Ahch-To o como un fantasma de la Fuerza. Y otro veterano de la trilogía original, Billy Dee Williams, volverá a interpretar a Lando Calrissian, dueño original de la nave Millennium Falcon.

El elenco oficial del Episodio IX incluye a:

Daisy Ridley (Rey)

Jon Boyega (Finn)

Adam Driver (Kylo Ren)

Oscar Isaac (Poe Dameron)

Lupita Nyong'o (Maz Kanata)

Domhnall Gleeson (General Hux)



Kelly Marie Tran



Naomi Ackie (Jannah)

Joonas Suotamo (Chewbacca)



Anthony Daniels (C-3PO)

Mark Hamill

Carrie Fisher

Billy Dee Williams

Billie Lourd (Teniente Connix)

Está confirmada la incorporación al reparto de otras estrellas, aunque el nombre de sus personajes no han sido identificados:

Rumores de la historia

Debido al secreto que mantiene Lucasfilm en torno de la trama del Episodio IX, se han disparado muchas teorías sobre quiénes interpretan las nuevas estrellas incorporadas al elenco.

Por ejemplo, hay reportes que indican que el personaje que interpreta la actriz Keri Russell filmó una escena de acción con Kylo Ren, por lo que hay fanáticos que creen que Russell podría interpretar a la "madre perdida" de Rey, y que quizás Kylo Ren mintió acerca de su identidad en The Last Jedi. En un planteamiento similar, la revista Wired sugería que la actriz Naomi Ackie dará vida a la hija de Lando Calrissian.

En el evento D23 de Disney, celebrado el 24 de agosto de 2019, Keri Russel reveló que su personaje, Zorri Bliss, es una vieja amiga de Poe Dameron. Zorri Bliss fue definida como "muy cool y algo sospechosa" por la propia actriz. Russell añadió que le encanta el traje de su personaje y que casi nunca se lo quitó durante los primeros dos días que lo usó.

#StarWars New images from the set of #EpisodeIX reveal first look at Finn, Poe and possibly newcomer Naomi Ackie. pic.twitter.com/u3q9Ugm1qy — Nerdy PoC (@NerdyPoC) August 23, 2018

Algunos medios han reproducido declaraciones de John Boyega a la revista británica Empire en la que reveló que la historia del Episodio IX se inicia un año después de los acontecimientos con los que concluyó The Last Jedi.

John Boyega has confirmed that Star Wars: Episode #IX takes place ONE YEAR after the events of 'The Last Jedi'. [Empire Issue] pic.twitter.com/wC8iOV9Bv6 — Star Wars Stuff (@starwarstuff) December 22, 2018

Otra teoría popular en Reddit entre los fanáticos, reseñada por comicbook.com, apunta a la aparición de los Caballeros de Ren (Knights of Ren), los misteriosos guerreros que rendían culto a Darth Vader y a los que perteneció Kylo Ren. La participación de Matt Smith (Doctor Who) podría estar asociada a estos personajes.

Reproduciendo: Mira esto: Las películas pop que más esperamos en 2019

Fechas de estreno



La película Star Wars: Episode IX se estrena el 20 de diciembre en Estados Unidos, España, México y el resto de Latinoamérica.

Reseña

Todavía no hemos visto Star Wars Episode IX. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido este título.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con nueva información sobre el Episodio IX.