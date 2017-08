Nuevo guionista reescribirá 'Star Wars: Episode IX'

Lucasfilm

No sería una superproducción de Hollywood sin varias reescrituras de guión.

El guionista británico Jack Thorne se une al equipo de la todavía no titulada oficialmente Star Wars: Episode IX con el encargo de hacer una reescritura del guión con ojos frescos, según reportes.

El Hollywood Reporter cita a fuentes cercanas a la película, diciendo que el guión para la película final de esta trilogía de secuelas tiene que pulirse. Hasta ahora, la tarea de escribir Episode IX había caído en el director de la película, Colin Trevorrow, y su compañero habitual de escritura, Derek Connolly.

A pesar de que Trevorrow y Connolly estén muy reconocidos en materia de guiones de ciencia ficción, sobre todo su coescritura de Jurassic World, Thorne tiene muchas credenciales en este campo también. Ha escrito la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child, además de guiones para las series de televisión Skins y la versión británica de Shameless. También ha trabajado junto a John Boyega en la escena de teatro del West End londinense.

Star Wars: Episode IX se estrena en los cines el 24 de mayo de 2019. Si no puedes esperar hasta entonces, no te preocupes, el episodio VIII, The Last Jedi, se estrena el 15 de diciembre de este año.

