‘Star Wars’: El episodio IX se quedó sin director

Otra película de Star Wars se quedó momentáneamente sin director.

El martes en la tarde, Disney anunció que Colin Trevorrow (Jurassic World) ya no será el director de Star Wars: Episode IX, cuyo estreno está previsto para el 24 de mayo de 2019.

Este cambio representa la tercera vez en dos años -- y la segunda vez en los últimos tres meses -- en la que Lucasfilm ha roto relaciones con un director de la franquicia galáctica.

Los medios de comunicación y las redes sociales han preparado ya listas de potenciales directores que pudieran reemplazar a Trevorrow, pero Lucasfilm no ha revelado quién asumirá la dirección del Episodio IX.

De hecho, según un reporte de la página Web The Wrap, hay una escena del Episodio IX que fue filmada por Rian Johnson durante el rodaje de Star Wars: The Last Jedi. Luce sensato que Lucasfilm esté pensando en J.J. Abrams o Rian Johnson -- quienes colmaron las expectativas del estudio con sus filmes de la saga – para dirigir la tercera entrega de la nueva trilogía.

"Lucasfilm y Colin Trevorrow han acordado mutuamente tomar caminos separados en Star Wars: Episode IX", indicó el comunicado de Disney. "Colin fue un maravilloso colaborador en el proceso de desarrollo (del filme) pero llegamos a la conclusión de que nuestras visiones del proyecto son diferentes".

La situación de Trevorrow con el Episodio IX de Star Wars no lucía firme luego de que se informara el pasado agosto que el guionista Jack Thorne estaba escribiendo el argumento de la película, lo que fue toda una sorpresa, pues Trevorrow había escrito un primer guión del filme junto a Derek Connolly.

En 2015 Disney despidió a Josh Trank (Fantastic Four) de la dirección de uno de los spin-offs de Star Wars aún sin especificar, aunque se rumoreaba que sería una película sobre Boba Fett.

Y en junio pasado, Phil Lord y Chris Miller abandonaron el spin-off sobre el joven Han Solo debido a "visiones creativas diferentes" sobre el filme. Este proyecto es ahora dirigido por Ron Howard.

Star Wars: Episode IX, aún sin título definitivo, se estrenaría el 24 de mayo de 2019.

