Luego de que Lucasfilm anunciara el título del esperado Episodio VIII de Star Wars, The Last Jedi, el propio director de la película compartió una imagen de cómo lucirá el tradicional texto introductorio que aparece al inicio de cada filme de la saga.

Rian Johnson publicó la imagen en su cuenta de Instagram con la leyenda "Felt so good to drop this into the cut this morning" ("se sintió muy bien introducir esto en la sesión de edición esta mañana").

La imagen de la sala de montaje revela poco, al director Johnson de espaldas y una pantalla en la que se lee "Episode VIII The Last Jedi".

Felt so good to drop this into the cut this morning. Una foto publicada por Rian Johnson (@riancjohnson) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 10:06 PST

Por supuesto, la imagen deja en el aire las grandes preguntas suscitadas por el anuncio del título del Episodio VIII de Star Wars. ¿El título alude a que Luke Skywalker es el "último Jedi"? ¿Morirá Luke en el filme?

Hay quienes han señalado que la palabra Jedi es tanto singular como plural, por lo que la expresión pudiera referirse a los "últimos Jedis". Las conjeturas también han alcanzado al personaje de Rey (Daisy Ridley) y a su relación con la Fuerza. ¿Será entrenada por Luke para convertirse en una Jedi?

Los fanáticos también han reparado en que en el anuncio las palabras Star Wars están trazadas en rojo, lo que solo ha ocurrido en las películas de la saga en las que se cierra un círculo argumental: The Return of the Jedi (final de la trilogía original) y The Revenge of the Sith (el final de las precuelas).

Estas incógnitas se despejarán cuando Star Wars: The Last Jedi se estrene el próximo 15 de diciembre.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.