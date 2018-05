Jonathan Olley/Lucasfilm

Tras el exitoso relanzamiento de la saga Star Wars por Disney con Star Wars: The Force Awakens (2015), el público se acostumbró a ver un éxito en la taquilla detrás de otro. Pero esto puede cambiar tras conocerse los resultados de la taquilla del fin de semana en Estados Unidos.

La película Solo: A Star Wars Story se estrenó el fin de semana y, según la página Web Box Ofiice Mojo, recaudó US$83.3 millones en sus primeros tres días en salas, muy por debajo de las estimaciones de la industria.

De hecho, si se contabiliza el Memorial Day (lunes), las proyecciones de recaudación para este fin de semana largo son, según la revista Entertainment Weekly, de alrededor de US$101 millones.

Si bien esas cifras colocan al filme en el primer lugar de la taquilla estadounidense, quedan fuera de las expectativas de Hollywood, que situaban la recaudación de Solo: A Star Wars Story entre US$130 millones y US$150 millones en su debut, de acuerdo con un reporte de Gamespot.

Los US$83.3 millones recaudados por Solo: A Star Wars Story son el peor debut para una película de la saga desde que la adquirió Disney por US$4,000 millones en 2012.

Los debuts en la taquilla de la saga Star Wars, durante la era Disney, son los siguientes:

The Force Awakens, 2015 (US$248 millones)

The Last Jedi, 2017 (US$220 millones) Rogue One: A Star Wars Story, 2016 (US$155.1 millones)

Un dato que brinda contexto a las cifras de Solo: A Star Wars Story: el récord de recaudación durante el fin de semana del Memorial Day lo tiene Pirates of the Caribbean: At World's End, en 2007, con US$139.8 millones.

