Celebra el 'Star Wars Day' con esta trivia de la película original

Todos los Star Wars Day se celebran los 4 de mayo, por aquello de May the 4th be with you‚ juego de palabras que alude a la famosa frase de los caballeros Jedi: May the Force Be With You (Que la Fuerza esté contigo).

Escrita y dirigida por George Lucas, Star Wars: A New Hope (1977) terminó convirtiéndose en la película más taquillera de su época, recaudando US$461 millones en EE.UU., lo que equivale a la astronómica suma de US$1,574 millones ajustados por la inflación.

De hecho, si se ajustan sus ingresos por inflación, Star Wars Episode IV: A New Hope (1977) ocupa el segundo lugar como el filme que más ha vendido boletos después de Gone With the Wind (1939) en Estados Unidos, según refleja la página Web Box Office Mojo.

La película se convirtió en un fenómeno de masas e hizo estrellas a sus protagonistas -- Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford -- y volvió iconos a personajes como Darth Vader, R2-D2 y C-350, entre otros.

Por ser Star Wars Day, muchas cadenas de tiendas han programado actividades de entretenimiento y rebajas en productos asociados a la saga. La página Web starwars.com publicó una lista de rebajas y ofertas en tiendas de Estados Unidos asociadas al Star Wars Day.

Y si quieres probar tus conocimientos del filme original, acá te dejamos una trivia para que verifiques si eres un fanático serio de Star Wars. Son preguntas asociadas a la versión original de la película, pues George Lucas introdujo cambios -- como mejoras en los efectos visuales -- en 1997.