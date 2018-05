'Star Wars Day': cinco maneras de celebrarlo

Walt Disney Parks

El 4 de mayo se celebra en todo el mundo el llamado Día de Star Wars, fecha en la que tradicionalmente los fanáticos de esta saga festejan las películas, series y la cultura asociada a La guerra de las galaxias.

La celebración es un juego de palabras con la famosa frase "Que la Fuerza esté contigo" (May the Force Be With You) con la manera de escribir la fecha del 4 de mayo en inglés (May the Fourth). El primer Star Wars Day tuvo lugar en 2011, en Toronto, Canadá. A continuación, te sugerimos algunas maneras de celebrar el evento.

Consulta las ofertas

La página Web oficial de StarWars.com elaboró un listado de los videojuegos que estarán a la venta en oferta durante el Star Wars Day. Hay opciones para Apple, como Star Wars: Force Arena Force y Star Wars: Commander, que ofrecerán actualizaciones con temas y personajes de la película Solo: A Star Wars Story, por ejemplo.

Las ofertas en videojuegos también abarcan títulos ofrecidos en Google Play, Amazon y otras consolas.

Varias empresas han creado planes con paquetes a precios rebajados solo por el 4 de mayo, como mochilas de la marca Acembly, Hallmark con todo tipo de peluches, Best Buy en juguetes, bolígrafos Cross y hasta las tiendas Gap. La página Web de Star Wars reunió los enlaces.

Inicia tu colección

Ya que el Star Wars Day de 2018 es el año en el que se estrena el spin-off de la saga Solo: A Star Wars Story, el foco ha estado en los juguetes asociados a este filme. La ocasión es propicia para iniciar tu colección de figuras del joven Han Solo.

Prepara tu maratón de la saga



Ahora que la saga cuenta con ocho episodios y dos spin-offs (contando el filme del joven Han Solo), vale la pena apelar a la nostalgia y volver a ver todas las Star Wars durante un fin de semana. En CNET en Español las vimos todas y las calificamos, para que decidas cuáles son imprescindibles.

Hazlo más divertido: búscate a unos amigos que jamás hayan visto las películas e invítalos a casa para que vean la saga. En Puebla, México, el Ayuntamiento organizó un maratón de 14 horas de Star Wars para que los fanáticos vean todos los filmes.

Conviértete en un experto en 'Solo: A Star Wars Story'

El 25 de mayo se estrena la nueva película sobre el joven Han Solo. Ya que es una historia de origen, sobre acontecimientos solo mencionados en la saga pero nunca explicados en detalle, vale la pena revisar todos los libros que se han publicado recientemente sobre esta historia.

También puedes ponerte al día con la película viendo las imágenes exclusivas que el director Ron Howard compartió del rodaje en redes sociales. Son toda una novedad.

Prepara tu viaje para 'Star Wars Land'

Los parques Disney siempre tienen preparados desfiles y eventos para los fanáticos de Star Wars el 4 de mayo. Además, puedes darle un vistazo a cómo lucirán los parques Star Wars Land, actualmente en construcción en Disneyland (California) y Walt Disney World (Florida), donde habrá un hotel temático dedicado a las películas.

A continuación te presentamos una selección de las informaciones más interesantes que hemos publicados sobre Star Wars en CNET en Español. ¡Que la Fuerza esté contigo!

