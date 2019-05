Star Wars Day: Cinco maneras de celebrarlo

Walt Disney Parks

Elevado en 2019 a día de fiesta oficial por la Legislatura de California, el 4 de mayo es conocido como el Día de Star Wars, fecha en la que tradicionalmente los fanáticos de esta saga festejan las películas, series y la cultura asociada a La guerra de las galaxias.

La celebración es un juego de palabras con la famosa frase "Que la Fuerza esté contigo" (May the Force Be With You) con la manera de escribir la fecha del 4 de mayo en inglés (May the Fourth). El primer Star Wars Day tuvo lugar en 2011, en Toronto, Canadá. A continuación, te sugerimos algunas maneras de celebrar el evento.

En 2019 la celebración de Star Wars Day reviste de una relevancia especial pues este año se estrena Star Wars: The Rise of Skywalker, el Episodio IX que concluye la historia de la familia Skywalker en la saga. Además, se inaugura la zona temática Galaxy's Edge en los parques Disneyland (California) y Walt Disney World (Florida); y a finales de año se estrenará la primera serie televisiva de Star Wars con actores, The Mandalorian, en la futura plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus).

2019 is the year of Star Wars.



• Star Wars Celebration

• Star Wars: Episode IX

• The Mandalorian

• Clone Wars: Season 7

• Star Wars: Galaxy's Edge

• Star Wars: Jedi Fallen Order

• Star Wars: Resistance

• More books & comics pic.twitter.com/2OqTiEF3im — Star Wars Stuff (@starwarstuff) January 1, 2019

Consulta las ofertas

La página Web oficial de starwars.com elaboró un listado de los videojuegos que estarán en oferta durante el Star Wars Day. Hay opciones disponibles para juegos móviles, consolas y PC, entre los que destacan Star Wars: Commander, Star Wars: Galaxy of Heroes y Star Wars: Battlefront II, entre más de 40 opciones.

También hay un listado de todos las ofertas disponibles en merchandise y juguetes durante el Star Wars Day: camisetas, tostadoras, toallas, protectores de teléfonos móviles, muñecos, papel tapiz, etcétera.

Inicia tu colección

Ya que el Star Wars Day de 2019 es el año en el que se estrena el Episodio IX The Rise of Skywalker resulta recomendable estar atento a todo tipo de juguetes o piezas de arte asociadas a la película, pues puede volverse un objeto de colección en el futuro.

Prepara tu maratón de la saga



Ahora que la saga cuenta con ocho episodios y dos spin-offs, vale la pena apelar a la nostalgia y volver a ver todas las Star Wars durante un fin de semana. En CNET en Español las vimos todas y las calificamos, para que decidas cuáles son imprescindibles.

Hazlo más divertido: búscate a unos amigos que jamás hayan visto las películas e invítalos a casa para que vean la saga. Además, una buena opción es ver de nuevo la serie animada Star Wars: The Clone Wars, pues la plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus) emitirá una nueva temporada a finales de año.

Celebra los 20 años de Lego Star Wars

En 2019 se cumplen 20 años de que se fabricaron los primeros sets de Lego inspirados en Star Wars. Como ya es tradición, la empresa danesa lanzó un listado de ofertas con todos los productos disponibles con rebaja en sus precios. Incluye sets basados en las primeras ocho películas de la saga.

Prepara tu viaje para Star Wars: Galaxy's Edge

Disney lanzó el 2 de mayo la apertura de las reservaciones para poder visitar Star Wars: Galaxy's Edge en Disneyland en su inauguración, el viernes 31 de mayo, y el domingo 23 de junio. En pocas horas se agotaron las reservaciones generales, quedando solo disponibles las reservaciones asociadas únicamente a quienes se alojen en Disneyland Resort Hotel. Se trata

❤️ this Tweet to be among the first to know when reservations for #StarWars #GalaxysEdge at Disneyland Park are available on May 2 for visits from May 31-June 23, 2019. pic.twitter.com/t8YoRYRw4K — Disneyland Resort (@Disneyland) April 22, 2019

Los parques Disney siempre tienen preparados desfiles y eventos para los fanáticos de Star Wars el 4 de mayo. Pero las zonas temáticas Galaxy's Edge serán una experiencia inmersiva e interactiva. El parque en Disneyland (California) abre sus puertas el 31 de mayo y la zona en Walt Disney World (Florida), inicia operaciones el 29 de agosto.

Con una extensión de 56,656 metros cuadrados (14 acres), esta expansión de los parques temáticos Disney en Florida y California incluyen dos atracciones (Millennium Falcon: Smuggler's Run y Star Wars: Rise of the Resistance), una cantina que ofrece bebidas alcohólicas, tiendas y puestos de comida.

En CNET en Español tenemos un artículo con toda la información de Star Wars: Galaxy's Edge.

A continuación te presentamos una selección de las informaciones más interesantes que hemos publicados sobre Star Wars en CNET en Español. ¡Que la Fuerza esté contigo!