Lucasfilm Ltd.

Ahora puedes respaldar el uso de la frase "May the 4th be with you" (Que el 4 de mayo esté contigo) con una resolución estatal.

La Legislatura de California declaró el jueves 2 de mayo que el 4 de mayo es ahora el Día de Star Wars en celebración de la próxima apertura de la zona temática Star Wars: Galaxy's Edge en Disneyland. El parque temático abre sus puertas a finales de mayo.

La frase "May the 4th be with you" es un juego de palabras con la famosa frase de Star Wars "May the force be with you" (Que la Fuerza esté contigo).

La resolución de California fue redactada por el asambleísta demócrata Tom Daly. Ésta establece que Anaheim, donde se encuentra el parque Disneyland, se beneficiará de Galaxy's Edge al obtener "al menos US$14 millones más en ingresos fiscales por año". La expansión del parque temático también creará 1,400 empleos permanentes, según la resolución.

La Legislatura "elogia a Disneyland Resort y a The Walt Disney Company por su historial de décadas de mejorar la calidad de vida de las personas en California y de sus adyacencias".

Disneyland, el mayor empleador del Condado de Orange, genera US$5,7000 millones para la economía del sur de California, de acuerdo a la resolución.