'Star Wars': Esta cronología te ayudará a entender la historia de la saga

Con el estreno de Solo: A Star Wars Story ya la saga de La guerra de las galaxias cuenta con 10 películas. Pero Solo presenta un desafío especial para algunos fanáticos, pues cuenta la historia de origen de Han Solo cuando era joven; de hecho, no aparece Harrison Ford, quien interpretó al personaje en cuatro filmes.

Así que deseamos orientarte en la línea de tiempo de la saga para que ubiques los acontecimientos de Solo: A Star Wars Story. Y añadimos las dos series animadas The Clone Wars y Star Wars Rebels, pues tanto Solo como Rogue One (2016) incluyen referencias a personajes de estos programas, lo que confirma que forman parte del universo expandido de la saga.

Por supuesto, a continuación encontrarás spoilers de Solo: A Star Wars Story, por lo que te recomendamos que veas primero el filme antes de seguir leyendo. Y, si bien Solo tiene lugar 10 años antes de A New Hope, es importante recordar que la historia se inicia, como cabe esperar, con el Episodio I.

1. 'Star Wars Episode I: The Phantom Menace' (1999)

En el canon oficial de Star Wars, este es el mero comienzo de la saga. Tiene lugar 32 años antes de los episodios vistos en el filme original de 1977, que en la línea de tiempo corresponde al Episodio IV.

Introduce a Anakin Skywalker cuando es apenas un niño en Tatooine. El nivel de midiclorianos en Anakin (criaturas microscópicas dentro de cada ser vivo conectadas con la Fuerza) en el pequeño Anakin hace pensar al caballero Jedi Qui-Gon Jinn que Anakin es el Elegido, así que decide entrenarlo como Jedi. En una pelea de espadas de luz, Darth Maul es cortado en dos por Obi-Wan Kenobi.

En el filme, Obi-Wan Kenobi es todavía un Padawan (aprendiz de Jedi), C-3PO es un robot construido por Anakin Skywalker y R2-D2 es un androide que pertenece a la Reina Amidala. Darth Maul es el villano de la película y Yoda es un caballero Jedi destacado.

Personajes importantes que aparecen: Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, R2-D2, C-3PO, Yoda, Senador Palpatine, Darth Maul, Reina Amidala (Padme), Jar Jar Binks y Qui-Gon Jin.

2. 'Star Wars Episode II: Attack of the Clones' (2002)

Tiene lugar 22 años antes de Episode IV: A New Hope. En el filme Anakin Skywalker ya es un adolescente. Está enamorado de Padme Admidala (quien ahora es senadora y no soberana de Naboo). R2-D2 está al servicio de Anakin. Obi-Wan Kenobi ya usa barba y aparece Jango Fett, padre de Boba Fett (quien es apenas un niño). La película muestra el inicio de las legendarias Guerras Clónicas, entre la República (defendida por los Jedi) y los separatistas (lideradas en secretos por los Señores del Sith).

Personajes importantes que aparecen: Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, R2-D2, C-3PO, Yoda, Supremo Canciller Palpatine, Padme Amidala, Jango Fett (padre de Boba Fett) y Mace Windu.

3. 'Star Wars: The Clone Wars' (2008-2015)

La serie de dibujos animados, transmitida originalmente por Cartoon Network, se centra en las Guerras Clónicas, entre la República, respaldada por los caballeros Jedi, y los separatistas, con la conducción del Conde Dooku y, en secreto, por el Supremo Canciller Palpatine. Muestra que Darth Maul sobrevivió a la pelea con Obi-Wan Kenobi y ahora, llamado simplemente Maul, se erige en cabeza de un sindicato del crimen.

Personajes importantes que aparecen: Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, R2-D2, C-3PO, Yoda, Senador Palpatine, Maul, Padme, Ahsoka Tano, Mace Windu, Boba Fett, Jabba the Hutt, Chewbacca, Bail Organa y Aurra Sing (mencionada en Solo).

4. 'Star Wars Episode III: Revenge of the Sith' (2005)

Tiene lugar 20 años antes de A New Hope. En la última de las precuelas, Anakin Skywalker se pasa al Lado Oscuro de la Fuerza. El Canciller Palpatine toma el poder, instaura el Imperio y elimina a casi todos los Jedi.

En una pelea en una planeta de lava, Obi-Wan Kenobi vence a Anakin, quien sufre severas quemaduras; para vivir, deberá usar una armadura: ha nacido Darth Vader. Padme da a luz a gemelos, hijos de Anakin. Bail Organa cuidará a la niña, Leia, y Obi-Wan Kenobi lleva al varón Luke a Tatooine, con unos tíos. Yoda se oculta en Dagobah.

La orden de los caballeros Jedi ha muerto. Las memorias de C-3PO y R2-D2 son borradas para que no revelen la ubicación donde está oculto Luke.

Personajes importantes que aparecen: Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, R2-D2, C-3PO, Yoda, Senador Palpatine (Emperador), Padme, Chewbacca, Mace Windu, Bail Organa y Count Dooku.

Según sus guionistas, Lawrence y Jonathan Kasdan, Solo sucede 10 años antes de A New Hope. El Imperio domina la galaxia, la Rebelión no está organizada y prospera el crimen organizado. Han Solo es un pendenciero en el planeta Corellia, se enrola en la Academia de Pilotos del Imperio y termina participando en un robo con Tobias Beckett, aventura que lo conducirá a conocer al Wookie Chewbacca, al contrabandista Lando Calrissian y a ganar en una apuesta (al propio Lando) la nave Millennium Falcon.

Es un Han Solo que todavía no conoce a Jabba the Hutt ni ha viajado a la Cantina de Mos Eisley, en Tatooine. La sorpresa del filme es que incluye un cameo de Maul, en la versión conocida en la serie animada The Clone Wars.

Personajes importantes que aparecen: Han Solo, Lando Calrissian, Chewbacca, Qi'Ra, Tobias Beckett, Dryden Vos, Val, L3-37, Rio Durant, Maul y Enfys Nest.

6. 'Star Wars Rebels' (2014-2018)

La serie animada, transmitida en el canal Disney XD, está ambientada cinco años antes de A New Hope. La rebelión contra el Imperio está más organizada e incluso cuenta con rebeldes que operan por su cuenta, con prácticas que pudiesen ser consideradas como terroristas (caso de Saw Guerrera).

En la serie hay apariciones breves de personajes emblemáticos de la saga, como Darth Vader, Yoda, Leia y Obi-Wan Kenobi (quien mata en un duelo a Maul). Si Maul aparece en una secuela de Solo: A Star Wars Story, su historia deberá estar ambientada en esos cinco años que median entre Solo y Star Wars Rebels.

Personajes importantes que aparecen: Ezra, Kanan Jarrus, Hera, Zeb, Sabine Wren, Gran Almirante Thrawn, Ahsoka Tano, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Maul, Saw Guerrera, Emperador Palpatine, Yoda, Lando Calrissian, C-3PO, Princesa Leia y Bail Organa.

La película se enlaza perfectamente con los acontecimientos que dan inicio a A New Hope, pues narra cómo un grupo de rebeldes roban los planos de la Estrella de la Muerte, que muestra el punto vulnerable en esta gigantes arma capaz de destruir planetas. (Rogue One literalmente termina con el principio de New Hope).

En el filme reaparece Saw Guerrera, visto en la serie animada Star Wars Rebels y muestra en acción a Darth Vader. El androide C-3PO, Bail Organa, Mon Mothma y Leia Organa (recreada en computadora) hacen cameos.

Personajes importantes que aparecen: Jyn Erso, Cassian Andor, Chirrut Imwe, Orson Krennic, Bodhi Rook, Galen Erso, Saw Guerrera, Darth Vader, Grand Moff Tarkin, Mon Mothma, Bail Organa, C-3PO y Leia Organa.

8. 'Star Wars Episode IV: A New Hope' (1977)

Es la primera película estrenada de la saga, en 1977. Muestra a Luke Skywalker, joven de 20 años edad que vive en Tatooine. Luke adquiere los robots C-3PO y R2-D2, que guarda los planos de la Estrella de la Muerte. Obi-Wan Kenobi ya es un anciano pero decide ayudar a Luke a llevar los planos a Alderaan, para lo que contratan al piloto Han Solo, su copiloto Chewbacca y la nave Millennium Falcon.

El viaje los conduce a la Estrella de la Muerte, donde logran rescatar a Leia Organa pero, en el ínterin, Darth Vader mata a Obi-Wan Kenobi. Ya en la base rebelde, Luke se une a la Alianza Rebelde y en el clímax del filme logra destruir a la Estrella de la Muerte, con la ayuda de la Fuerza. A New Hope es el centro del universo Star Wars.

Personajes importantes que aparecen: Luke Skywalker, Princesa Leia, R2-D2, C-3PO, Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader y Grand Moff Tarkin.

9. 'Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back' (1980)

En la película, Luke decide buscar un mentor que lo entrene como caballero Jedi: Yoda, a quien encuentra en el planeta pantanoso de Dagobah. Mientras, Han Solo, Leia, Chewbacca y C-3PO llegan a Cloud City, ciudad gobernada por Lando Calrissian, viejo amigo de Han y dueño original del Millennium Falcon.

Han y Leia se enamoran. En Cloud City Han es traicionado por Lando, quien lo entrega a Darth Vader. Lo que quiere Vader es usarlo como carnada para atraer a Luke. Han es congelado en carbonita y se lo lleva Boba Fett para entregarlo al gángster Jabba the Hutt. Luke se enfrenta a Darth Vader, quien le revela que es su padre.

Personajes importantes que aparecen: Luke Skywalker, Princesa Leia, R2-D2, C-3PO, Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, Darth Vader, Yoda, Boba Fett, Emperador Palpatine y Obi-Wan Kenobi.

10. 'Star Wars Episode VI: Return of the Jedi' (1983)

Han transcurrido cuatro años desde a New Hope. Luke ya es un caballero Jedi. Junto con Leia, Lando, Chewbacca y los androides rescatan a Han del palacio de Jabba the Hutt. En la refriega, mueren Jabba y Boba Fett. El Imperio está construyendo una nueva Estrella de la Muerte. Han y Leia realizan una misión en Endor, donde vive una raza peluda de seres primitivos llamada Ewoks.

Luke se enfrenta a su padre Darth Vader y al Emperador, quien desea que Luke se pase al lado oscuro de la Fuerza. Pero, cuando el Emperador planea matar a Luke, Vader tiene un cambio de corazón y lanza al Emperador al abismo. Los rebeldes destruyen la nueva Estrella de la Muerte. El Imperio, tal como lo conocíamos, se derrumba. El equilibrio de la Fuerza ha sido restablecido.

Personajes importantes que aparecen: Luke Skywalker, Princesa Leia, R2-D2, C-3PO, Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, Darth Vader, Yoda, Boba Fett, Emperador Palpatine, los Ewoks, Mon Mothma y Obi-Wan Kenobi.

11. 'Star Wars Episode VII: The Force Awakens' (2015)

Han transcurrido 30 años desde la muerte del Emperador y de Darth Vader. En estas tres décadas, la República fue restablecida pero viejos integrantes del Imperio forman la Primera Orden, para hacerse con el dominio de la galaxia. Ya que la República no los enfrenta, Leia Organa forma un grupo llamado la Resistencia para hacer combatir este amenaza.

En el tiempo transcurrido, Han y Leia se casaron y tuvieron un hijo, Ben, quien se enrola en una nueva escuela Jedi, formada por Luke Skywalker. Ben Solo se rebela, destruye la escuela y se une a la Primera Orden, como Kylo Ren, admirador de su abuelo Darth Vader. Luke decide entonces ocultarse, sin paraderno conocido.

The Force Awakens marca el inicio de una nueva trilogía, por lo que el foco se coloca en cuatro nuevos personajes: Rey, una chica que vive en el planeta Jakku y quien resulta ser sensible a la Fuerza; Finn, un desertor de la Primera Orden; Poe Dameron, el mejor piloto de combate de la Resistencia; y Kylo Ren.

Personajes importantes que aparecen: Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, General Leia Organa, Rey, Finn, Poe Dameron, Kylo Ren, Maz Kanata, Supremo Líder Snoke, General Hux, BB-8 y Captain Phasma.

12. 'Star Wars Episode VIII: The Last Jedi' (2017)

En la secuela -- que se enlaza de inmediato con el final del Episodio VII -- Rey encuentra a Luke Skywalker, quien la entrena en el dominio de la Fuerza pero que no desea restablecer la Orden de los Jedi. Finn y Poe Dameron participan en una misión para vencer la persecución de la Primera Orden; y Kylo Ren decide traicionar al Supremo Líder Snoke para restablecer él mismo el dominio absoluto en la galaxia. El filme marca el fin de Luke Skywalker, cuyo cuerpo desaparece, al igual que lo hicieron sus maestros Obi-Wan y Yoda.

Se espera que el Episodio IX, que dirigirá J.J. Abrams (The Force Awakens) marque el final de la historia de la familia Skywalker en la saga de Star Wars.

Personajes importantes que aparecen: Luke Skywalker, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, General Leia Organa, Rey, Finn, Poe Dameron, Kylo Ren, Supremo Líder Snoke, General Hux, BB-8, Yoda, Rose Tico y Captain Phasma.

Solo: A Star Wars Story se encuentra actualmente en cartelera. El Episodio IX de Star Wars, aún sin título oficial, se estrena el 20 de diciembre de 2019.

