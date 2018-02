‘Star Wars’: Creadores de ‘Game of Thrones’ escribirán nueva serie de películas

Art Streiber / HBO

El invierno se acerca… pero a una galaxia muy, muy lejana.

Sí, los creadores de la exitosa serie de HBO Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, producirán y escribirán una nueva serie de películas de Star Wars.

El anuncio fue hecho el martes por Lucasfilm en un comunicado, en el que también se explicó que esta serie de películas es diferente y no interfiere con la trilogía que Rian Johnson (The Last Jedi) está desarrollando actualmente.

Estas películas tampoco proseguirán la historia de la familia Skywalker.

"David y Dan se encuentran entre los mejores narradores de historias de la actualidad", afirmó Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, en el comunicado. "Su dominio de personajes complejos, la profundidad de sus tramas y la riqueza de la mitología [que abordan] son increíblemente emocionantes".

"En el verano de 1977 viajamos a una galaxia muy, muy lejana, y hemos soñado con ella desde entonces", añadieron Benioff y Weiss en un comunicado conjunto. "Estamos honrados por la oportunidad, algo asustados por la responsabilidad y emocionados de empezar tan pronto como la temporada final de Game of Thrones esté concluida".

Todavía no se han anunciado fechas de estreno para estas nuevas películas. Ni cómo se diferenciarán de la nueva trilogía que Johnson está escribiendo.

La temporada final de Game of Thrones será transmitida por HBO en abril de 2019. Benioff y Weiss habían anunciado su interés en producir luego una serie para HBO llamada Confederate, sobre una realidad alternativa de Estados Unidos en la que los estados del Sur se independizaron del Norte y mantienen la esclavitud.

Resta saber si la vinculación de Benioff y Weiss con Lucasfilm significa que ya no participarán en el desarrollo de Confederate.

