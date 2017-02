Agrandar Imagen Disney

EA Sports ha dado a conocer algunos detalles de su próximo título de La Guerra de Las Galaxias. Se trata de Star Wars: Battlefront 2. Una secuela del juego lanzado en 2015 y que incorporará algunas novedades importantes, como la inclusión de un modo de juego en solitario.

Andrew Wilson, presidente ejecutivo de la empresa, aseguró que este videojuego será aún "más grande" que el original, según reportó Gamespot, sitio hermano de CNET y CNET en Español. Además, ofrecerá más localizaciones y nuevos personajes.

El ejecutivo dejó claro un detalle que encantará a los fans de la saga de George Lucas, y es que Battlefront 2 incluirá "varias épocas de Star Wars", en particular mencionó dos, The Force Awakens y Rogue One, aunque no especificó si se tratará de personajes directamente o si solo serán lugares que ambienten batallas.

El Battlefront original ya contaba con una expansión de Rogue One, llamada Rogue One: Scarif, que incluía a los personajes Jyn Erso y Orson Krennic e incluía mapas del planeta Scarif.

Battlefront 2 está siendo desarrollado por los estudios DICE, Movie Studios y Criterion, según informó Wilson, y será lanzado en verano de este año. Battlefront ha vendido hasta ahora 14 millones de copias, y según Gamespot, aunque fue un gran éxito, no ofrecía una experiencia muy profunda.

El año pasado la empresa confirmó que actualmente hay cinco juegos en producción de esta saga, uno de Visceral Games pretende lanzar un juego de acción en 2018; Bioware sigue desarrollando Star Wars: The Old Republic y Capital Games se mantiene trabajando en Star Wars Galaxy of Heroes.