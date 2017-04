Que la fuerza te acompañe. Aquí tienes el nuevo tráiler filtrado del juego Star Wars Battlefront 2, y no hay nada más que decir. Mira las sorpresas y sigue leyendo.

El tráiler dura apenas 30 segundos, pero guarda muchos detalles que seguramente no has dejado pasar. Por ejemplo, en el juego tienen cabida varias eras de la Guerra de las Galaxias, por lo que hemos podido ver personajes de The Force Awakens, así como algunos de la trilogía original.

Aunque no está claro, también es cierto que el protagonista parece ser un soldado imperial, quien narra los hechos desde su propia perspectiva. En este pequeño video también hemos podido ver que existirá la posibilidad de ejecutar combates y batallas entre el Imperio y la nueva República, algo que sin dudas los jugadores van a disfrutar.

Según el sitio especializado en videojuegos Kotaku, todo parece indicar que la historia se situará después de los acontecimientos de Return of the Jedi. Mención aparte tiene la escena en la que vemos a Yoda enfrentándose a Darth Maul y desde luego también las batallas espaciales, que parece tendrán un gran protagonismo en este nuevo título.

El tráiler confirma además que el título se pondrá a la venta para PS4, aunque también es previsible que sea lanzado para PC y Xbox One. No se revela la fecha, aunque al final las imágenes muestran que con la adquisición deStar Wars Battlefront 2 tendremos acceso los personajes de Star Wars: The Last Jedi, lo que nos deja con una duda: ¿incorporará el videojuego los acontecimientos de este capítulo de la saga que llegará a los cines el 15 de diciembre?

Tendremos que esperar a la Star Wars Celebration de Orlando que se celebrará entre el 13 y el 16 de abril para conocer más detalles.