Los desarrolladores de Star Wars Battlefront 2 están a punto de colocarte en el lado oscuro.

Durante la Star Wars Celebration celebrada en Orlando la semana pasada los desarrolladores del juego -- DICE, Criterion y Motive Studios -- revelaron el primer tráiler oficial, en el que sin dudas hemos podido ver que el protagonista está del lado de Darth Vader.

Según Mark Thompson, director del juego en Motive, el objetivo era darle a la historia un punto de vista que no ha recibido demasiado resplandor, y es lo que significa estar en el lado perdedor de la batalla de Return of the Jedi.

"Nos conformamos con la idea de contar la historia desde la perspectiva imperial porque es una narrativa que no hemos explorado mucho en Star Wars", dijo Thompson.

El protagonista será el personaje Iden Versio, quien es descrito como un héroe en el mundo del imperio. Versio es visto presenciando las secuelas de la segunda destrucción de la Estrella de la Muerte y en el juego tendrá la oportunidad de mostrarnos lo que sintieron los perdedores entonces.

Versio llama al planeta de Vardos hogar. Este es un planeta creado especialmente para el juego y en el que las fuerzas rebeldes son vistas como terroristas.

Y aunque Iden Versio es el personaje principal, también tendrás la oportunidad de jugar con Luke Skywalker y Kylo Ren. A continuación algunas preguntas y respuestas sobre Star Wars Battlefront 2 con información del sitio hermano de CNET y CNET en Español, Gamespot.

¿Cuándo sale Star Wars Battlefront 2 a la venta?

El juego será lanzado el 17 de noviembre para PS4, Pc y Xbox One.

¿Qué momento de la historia cuenta el videojuego?

El modo de un solo jugador cuenta la historia después del fin de Return of the Jedi y cubre un rango de 30 años entre esa película y The Force Awakens. Sin embargo el juego multijugador incluye locaciones y personajes de todas las eras.

¿Cómo funciona la versión multijugador?

La versión multijugador puede incluir hasta 40 jugadores. El juego cuenta con un sistema de clases para soldados, que se actualiza a medida que juegas y personalizas tu estilo. Se pueden configurar los trajes de las tropas para hacerlos coincidir con la era y la ubicación de la batalla, para darle mayor autenticidad.

¿Qué héroes estarán presentes?

Los héroes confirmados hasta ahora que estarán presentes en esta versión son Darth Maul, Yoda, Luke Skywalker, Rey y Kylo Ren. Según la era en la que te encuentres tendrás más o menos habilidades. A diferencia de los soldados, parece que la disponibilidad en la batalla no estará supeditada al momento en la línea del tiempo en el que te encuentres.

¿Qué incluyen la compra anticipada de la edición de lujo?

La Elite Trooper Deluxe Edition de Battlefront 2 incluye una gran cantidad de bonus para quienes la adquieran antes:

Acceso al juego el 14 de noviembre, tres días antes. Versiones actualizadas de las cuatro clases de soldados: Oficial, Asalto, Pesado y Especialista. Cuatro mejoras de habilidad épica: una para cada clase de soldado Desbloqueo instantáneo de armas y modificaciones para cada clase de soldado. Looks exclusivos de Kylo Ren y Rey, inspirados en Star Wars: The Last Jedi. Modificador de habilidad épica para el Millennium Falcon.

La versión de lujo costará US$80. Si adquieres la versión estándar, que costará US$60, solo tendrás los tres últimos bonos.