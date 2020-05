Strange New Worlds: Nueva serie de Star Trek trae de vuelta a la Enterprise

Agrandar Imagen Jan Thijs/CBS

The USS Enterprise se aventura otra vez en el espacio inexplorado en la nueva serie de la saga Star Trek, Strange New Worlds.

La nueva serie será protagonizada por Anson Mount, Rebecca Romijn y Ethan Peck como el Capitán Pike, Number One y el oficial científico Spock. Estos personajes clásicos de los primeros días de la historia de Star Trek fueron revividos recientemente en Star Trek: Discovery, y ahora tendrá su propio programa en la plataforma de streaming CBS All Access. (CBS All Access pertenece a ViacomCBS, de la forman parte CNET y CNET en Español).

CBS confirmó el 15 de mayo el desarrollo de la nueva serie. Todavía está por ser anunciado cuándo Strange New Worlds será lanzada al aire.

Pike, Spock y Number One aparecieron por primera vez en el episodio piloto de la serie original, producido en 1965 pero no emitido entonces en TV. La serie fue replanteada con James T. Kirk en la silla de capitán de la nave Enterprise, y el resto es historia; pero no tomó mucho tiempo para que los personajes del piloto fueran incluidos en la serie. Y fueron revividos en la segunda temporada de Star Trek: Discovery, precuela lanzada en 2017 de la serie original de los años 60 del siglo pasado.

La serie Discovery está disponible en Estados Unidos en CBS All Access junto con Star Trek: Picard. Una nueva serie cómica animada, ambientada en una humilde nave de la Flota Estelar, titulada <em>Lower Decks</em> , se estrenará pronto también. Otro spinoff de Discovery con Michelle Yeoh de protagonista también está en desarrollo, así como una serie animada para niños en Nickelodeon.

Akiva Goldsman escribió el primer episodio de Strange New Worlds y servirá de productor ejecutivo junto con Alex Kurtzman, Jenny Lumet, Henry Alonso Myers, Heather Kadin, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Aaron Baiers, Akela Cooper y Davy Pérez.