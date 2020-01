Star Trek Picard: Patrick Stewart es el héroe que necesitaba la saga

CBS All Access

El desafío que enfrenta toda la serie de Star Trek es el mismo: cómo apelar al legado de los shows previos (para no incurrir en la ira de los fanáticos), sin renunciar a contar una historia novedosa, que sorprenda a los espectadores y gane una nueva audiencia.

En el caso de Star Trek: Picard, que la plataforma de streaming CBS All Access estrenó el 23 de enero en Estados Unidos, puede decirse que el show logra el equilibrio preciso entre la nostalgia por la serie Star Trek: The Next Generation (1987-1994) y un argumento que buscar sorprender al espectador con cada nuevo episodio. Nota de redacción: CBS All Access forma parte de CBS, corporación a la que también pertenecen CNET y CNET en Español.

CNET en Español tuvo acceso a los primeros tres episodios de la serie y podemos decir que valió la pena traer de vuelta al Capitán Jean-Luc Picard a la franquicia, luego de que el personaje protagonizara una serie y cuatro largometrajes de Star Trek entre 1987 y 2002.

Picard, interpretado por el famoso actor Patrick Stewart a los 79 años de edad, infunde al personaje todo el rango de emociones de alguien que vive retirado, acompañado por los recuerdos y fastidiado por las limitaciones que el paso del tiempo supone para todo ser humano, pero también logra transmitir la emoción de alguien deseoso de vivir una nueva aventura, de ser fiel a sí mismo, de luchar por el bien de otros.

De eso va Star Trek: Picard: de ser un héroe, de enfrentar peligros al explorar la galaxia porque se "debe" apostar por la vida y el entendimiento entre mundos diferentes. Quizás por ello esta nueva serie de Star Trek lleva por título el nombre de una persona y no el de una nave o estación espacial. El show es una meditación sobre el heroísmo y una confirmación de que lo más memorable de la franquicia Star Trek son, en realidad, sus personajes protagonistas.

La trama se desarrolla 18 años después de los acontecimientos mostrados en la película Star Trek: Nemesis (2002). Aquel filme puso el foco en la relación conflictiva de Picard con el Imperio Romulano, del que desea que haga las paces con la Federación.

Matt Kennedy/CBS

La destrucción de Romulus, planeta capital de los romulanos —hecho descrito por Spock (Leonard Nimoy) en el filme Star Trek (2009)— es un acontecimiento que ha ensombrecido la vejez de Picard en el Chateau Picard, en Francia, en la que el viejo capitán ha vivido los últimos 14 años luego de que renunciara a la Flota Estelar.

A este viñedo acude una joven misteriosa llamada Dahj (Isa Briones), conectada con el androide Data (Brent Spiner), gran amigo de Picard en el pasado. Será Dahj la encargada de poner en movimiento la historia, que se desarrolla con lentitud y mucha exposición de datos, como suele suceder con frecuencia en algunos seriados de la era del streaming.

Star Trek: Picard es una serie que puede disfrutarse sin haber visto las siete temporadas de Star Trek: The Next Generation o conocer al dedillo la personalidad de Picard, aunque resulta beneficioso ver el filme Star Trek (2009), pues muestra la destrucción del planeta Romulus, tragedia que hizo de los romulanos una raza de refugiados galácticos.

El show tiene como showrunner a Michael Chabon —escritor ganador del premio Pulitzer en 2001 por la novela The Amazing Adventures of Kavalier & Clay—, así que la historia apela a la mitología de Star Trek pero también toma su tiempo para introducir a nuevos personajes (como el actor Santiago Cabrera, nacido en Caracas, Venezuela, de padres chilenos).

Los primeros tres episodios del show son, en cierta manera, un preámbulo de la temporada, dejando más preguntas que respuestas. Pero la sólida y carismática interpretación de Stewart sostiene el interés y sugiere que la historia cuenta con varios ases bajo la manga, esperando sorprender al espectador.

La primera temporada de Star Trek: Picard está disponible en Estados Unidos a través de CBS All Access desde el 23 de enero, con cada nuevo episodio estrenándose los jueves; en Canadá, vía la plataforma Crave desde el 24 de enero; y en el resto del mundo mediante Amazon Prime Video a partir del 24 de enero.