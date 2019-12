Star Trek: La serie de Picard fue renovada para una segunda temporada: reporte

CBS All Access

Al igual que The Witcher en Netflix, renovada sin haberse estrenado el primer episodio, la plataforma de streaming CBS All Access anunció que dio luz verde a la temporada 2 de la serie Star Trek: Picard, a un mes del debut de su primera temporada, el 24 de enero de 2020, según reportó Variety. (Nota de redacción: CBS All Access pertenece a ViacomCBS, corporación de la que forman parte CNET y CNET en Español).

En la serie, el actor Patrick Stewart vuelve a ser Jean-Luc Picard, papel que interpretó durante siete temporadas en el show Star Trek: The Next Generation (1987-1994). Retirado, el otrora Capitán de la nave Enterprise debe regresar a la acción.

Además de Stewart, el elenco de la serie incluye a Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill, Harry Treadaway y Evan Evagora, entre otros.

Star Trek: Picard se estrena el 24 de enero de 2020 en CBS All Access en Estados Unidos. Fuera de EE.UU. podrá verse en Netflix, pero aún no se ha anunciado la fecha del debut en Netflix.